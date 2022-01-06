Знаменитая сцена перестрелки в самолете: Sony показала отрывок из "Uncharted: Неизведанное"
Источник:24 канал
На ютуб-канале Sony Pictures появился фрагмент фильма "Uncharted: Неизведанное". В отрывке длиной 2,5 минуты герой Тома Холланда сражается на борту грузового самолета.
Вместе с Холландом главную роль в картине исполнил Марк Уолберг. Они играют Нейтана Дрейка и Виктора Салливана, которые познакомились благодаря общим пристрастиям к поиску сокровищ. Герои попытаются разгадать одну из самых загадочных историй и узнать обстоятельства исчезновения брата Нейтана.
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Сцена из фильма "Uncharted: Неизведанное": смотрите видео онлайн
Это сцена в самолете, которая ранее появлялась в трейлере: Нейтан Дрейк и Салли пытаются покинуть его, вероятно, прихватив с собой часть груза.
Задача оказывается более сложной, чем кажется. Попутно выясняется, что Нейтан Дрейк очень крепкий: он без особых проблем переживает столкновение с раритетным спорткаром и свертками с грузом.Премьера крутого фильма/сериала уже близко? Чтобы не проводить время в скучном ожидании, можно сыграть в любимую игру на SlotoKing. Онлайн-казино имеет десятки видеослотов, несколько видов рулеток, покера, лотереи бинго и кено, которые понравятся даже новичкам.
Что известно о фильме "Uncharted: Неизведанное"
В фильме также снялись:
- Антонио Бандерас;
- Тати Габриэль;
- София Али;
- и Патриция Меден.
Режиссером картины выступил Рубен Флейшер, который снял "Веном" и "Добро пожаловать в Зомбилэнд". В прокате фильм появится 11 февраля.
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Лента основана на популярной серии приключенческих видеоигр Uncharted, что дебютировала в 2007 году. До декабря 2017 года, после выхода последней на данный момент части, совокупная продажа игр превысила 41 миллион копий. Кстати, сцена в видео выше как раз копирует аналогичный случай из компьютерной игры.
Украинский трейлер "Uncharted: Неизведанное": смотрите видео онлайн