Украинская кинопремия Золота дзиґа 2021 объявила дату церемонии награждения

Церемония награждения победителей пятой кинопремии Золота Дзиґа состоится 12 июня – об этом сообщает Украинская киноакадемия на своем официальном сайте. Поэтому меньше чем за месяц киноманы узнают, какие ленты стали лауреатами ежегодной премии.

В этом году кинопремию Золота Дзиґа будут вручать в 23 номинациях, среди которых есть одна новая – "Лучший игровой сериал". Впервые авторы многосерийных лент посоревнуются за золотую статуэтку.

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Лидеры по количеству номинаций премии Золота Дзиґа 2021

"Плохие дороги" – 15

"Атлантида" – 11

"Толока" - 9

"Земля голубая, будто апельсин" – 4

"Черкассы" – 4

Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.

Ведущие церемонии награждения победителей пятой кинопремии Золота Дзиґа

Журналист и телеведущий Олег Панюта;

Актриса и телеведущая Дарья Трегубова.

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Итак, 12 июня 2021 года киноманы наконец узнают, кто сумел одержать победу!