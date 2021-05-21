Украинская кинопремия Золота дзиґа 2021 объявила дату церемонии награждения

Церемония награждения победителей пятой кинопремии Золота Дзиґа состоится 12 июня – об этом сообщает Украинская киноакадемия на своем официальном сайте. Поэтому меньше чем за месяц киноманы узнают, какие ленты стали лауреатами ежегодной премии.
В этом году кинопремию Золота Дзиґа будут вручать в 23 номинациях, среди которых есть одна новая – "Лучший игровой сериал". Впервые авторы многосерийных лент посоревнуются за золотую статуэтку.
К теме Украинские фильмы и сериалы, которые стали номинантами премии Золота Дзиґа 2021
Лидеры по количеству номинаций премии Золота Дзиґа 2021
- "Плохие дороги" – 15
- "Атлантида" – 11
- "Толока" - 9
- "Земля голубая, будто апельсин" – 4
- "Черкассы" – 4
Всего на участие в пятой кинопремии было подано 86 полнометражных и короткометражных лент, из которых в длинный список вошла 81 киноработа.
Ведущие церемонии награждения победителей пятой кинопремии Золота Дзиґа
- Журналист и телеведущий Олег Панюта;
- Актриса и телеведущая Дарья Трегубова.
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Итак, 12 июня 2021 года киноманы наконец узнают, кто сумел одержать победу!