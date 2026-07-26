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26 июля, 10:15
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Объявили победителей кинопремии "Золотая Дзига": кому досталась главная награда года

Влада Пономарева

В Киеве 25 июля объявили лауреатов юбилейной X Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Украинская киноакадемия назвала лучшие отечественные фильмы, кинематографистов и сериалы года.

Абсолютным триумфатором вечера стал научно-фантастический фильм "Ты – космос" режиссера Павла Острикова. Лента была лидером по количеству номинаций, а именно 12 штук, и завоевала главные награды, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и приз зрительских симпатий.

Среди документальных проектов главную награду завоевала лента Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", которую отметили также за лучшую операторскую работу. Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа вручили выдающемуся режиссеру-документалисту Сергею Буковскому.

Полный список победителей "Золотой Дзиги" 2026

  • Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – Сергей Буковский.
  • Открытие года – Артем Рыжиков.
  • Лучший дизайн костюмов – "Малевич".
  • Лучший грим – "Серые пчелы".
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Ты – космос".
  • Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская, "Малевич".
  • Лучшая женская роль – Марина Кошкина, "Война глазами животных".
  • Лучшая операторская работа – "2000 метров до Андреевки".
  • Лучший монтаж – "Ты – космос".
  • Лучшие специальные эффекты – "Ты – космос".
  • Лучший звук – "Ты – космос".
  • Лучшая песня – "Ні обіцянок ні пробачень" из фильма "Ну мам".
  • Лучшая музыка – "Ты – космос".
  • Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский (посмертно), "Кислородная станция".
  • Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук, "Ты – космос".
  • Megogo Audience Award – "Ты – космос".
  • Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день".
  • Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк".
  • Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка".
  • Лучший игровой сериал – "Ограниченно годные".
  • Лучший документальный фильм – "2000 метров к Андреевке".
  • Лучший сценарий – "Ты – космос".
  • Лучшая режиссерская работа – "Ты – космос".
  • Лучший фильм – "Ты – космос".

Напомним, недавно стало известно, какие украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале.

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