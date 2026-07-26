Объявили победителей кинопремии "Золотая Дзига": кому досталась главная награда года

В Киеве 25 июля объявили лауреатов юбилейной X Национальной кинопремии "Золотая Дзига". Украинская киноакадемия назвала лучшие отечественные фильмы, кинематографистов и сериалы года.

Абсолютным триумфатором вечера стал научно-фантастический фильм "Ты – космос" режиссера Павла Острикова. Лента была лидером по количеству номинаций, а именно 12 штук, и завоевала главные награды, среди которых – "Лучший фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая мужская роль" и приз зрительских симпатий.

Среди документальных проектов главную награду завоевала лента Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке", которую отметили также за лучшую операторскую работу. Почетную премию за вклад в развитие украинского кинематографа вручили выдающемуся режиссеру-документалисту Сергею Буковскому.

Полный список победителей "Золотой Дзиги" 2026

Премия за вклад в развитие украинского кинематографа – Сергей Буковский.

– Сергей Буковский. Открытие года – Артем Рыжиков.

– Артем Рыжиков. Лучший дизайн костюмов – "Малевич".

– "Малевич". Лучший грим – "Серые пчелы".

– "Серые пчелы". Лучшая работа художника-постановщика – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучшая женская роль второго плана – Ирма Витовская, "Малевич".

– Ирма Витовская, "Малевич". Лучшая женская роль – Марина Кошкина, "Война глазами животных".

– Марина Кошкина, "Война глазами животных". Лучшая операторская работа – "2000 метров до Андреевки".

– "2000 метров до Андреевки". Лучший монтаж – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучшие специальные эффекты – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучший звук – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучшая песня – "Ні обіцянок ні пробачень" из фильма "Ну мам".

– "Ні обіцянок ні пробачень" из фильма "Ну мам". Лучшая музыка – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучшая мужская роль второго плана – Василий Кухарский (посмертно), "Кислородная станция".

– Василий Кухарский (посмертно), "Кислородная станция". Лучшая мужская роль – Владимир Кравчук, "Ты – космос".

– Владимир Кравчук, "Ты – космос". Megogo Audience Award – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучший короткометражный игровой фильм – "Пасхальный день".

– "Пасхальный день". Лучший короткометражный документальный фильм – "Через 769 км, Нью-Йорк".

– "Через 769 км, Нью-Йорк". Лучший анимационный фильм – "Моя бабушка – парашютистка".

– "Моя бабушка – парашютистка". Лучший игровой сериал – "Ограниченно годные".

– "Ограниченно годные". Лучший документальный фильм – "2000 метров к Андреевке".

– "2000 метров к Андреевке". Лучший сценарий – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучшая режиссерская работа – "Ты – космос".

– "Ты – космос". Лучший фильм – "Ты – космос".

Напомним, недавно стало известно, какие украинские фильмы покажут на Венецианском кинофестивале.