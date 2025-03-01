Накануне мировой кинопремии "Оскар", организаторы "Золотой малины" вручили награды звездам в разных категориях, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт премии.
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Победители "Золотой малины-2025"
В категории "Худший фильм" победителем стала лента "Мадам Паутина" от студии Marvel. Кроме того, еще и сценарий признали довольно плохим.
- Худший актер – Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
- Худшая актриса – Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
- Награда за восстановление репутации – Памела Андерсон ("Последняя шоу-герл")
- Худший актер второго плана – Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы")
- Худшая актриса второго плана – Эми Шумер ("Без глазури")
- Худший экранный дуэт – Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
- Худший ремейк или сиквел фильма – "Джокер: Безумие на двоих"
- Худший режиссер – Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
К слову, фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" на который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики.
Полный список победителей антипремии можно посмотреть на сайте организаторов.