Напередодні світової кінопремії "Оскар", організатори "Золотої малини" вручили нагороди зіркам у різних категоріях, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт премії.

Не пропустіть Оскар-2025: українські номінанти, скандали та фаворити премії

Переможці "Золотої малини-2025"

У категорії "Найгірший фільм" переможцем стала стрічка "Мадам Павутина" від студії Marvel. Крім того, ще й сценарій визнали доволі поганеньким.

Найгірший актор – Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі")

– Джеррі Сайнфелд ("Без глазурі") Найгірша акторка – Дакота Джонсон ("Мадам Павутина")

– Дакота Джонсон ("Мадам Павутина") Нагорода за відновлення репутації – Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл")

– Памела Андерсон ("Остання шоу-гьорл") Найгірший актор другого плану – Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці")

– Джон Войт ("Мегалополіс", "Рейган", "Земля тіней" та "Незнайомці") Найгірша акторка другого плану – Емі Шумер ("Без глазурі")

– Емі Шумер ("Без глазурі") Найгірший екранний дует – Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох")

– Хоакін Фенікс та Леді Гага ("Джокер: Божевілля на двох") Найгірший ремейк чи сіквел фільму – "Джокер: Божевілля на двох"

– "Джокер: Божевілля на двох" Найгірший режисер – Френсіс Форд Коппола ("Мегалополіс")

До слова, фільм Тодда Філліпса "Джокер: Божевілля на двох" на який очікували як важливу частину кіновсесвіту і продовження популярного "Джокера", замість того, щоб здобути визнання за свою оригінальність і глибину, потрапив під шквал критики.

Повний список переможців антипремії можна подивитись на сайті організаторів.