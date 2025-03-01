Marvel в списке: уже известны победители антипремии "Золотая малина-2025"

"Золотая малина" – это ежегодная американская сатирическая премия, которая определяет худших актеров и провальные проекты соответствующей наградой. Как всегда, в списке номинантов оказались популярные звезды, режиссеры и киноленты, которые получили немало негативных отзывов за свою работу.

Накануне мировой кинопремии "Оскар", организаторы "Золотой малины" вручили награды звездам в разных категориях, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт премии.

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Победители "Золотой малины-2025"

В категории "Худший фильм" победителем стала лента "Мадам Паутина" от студии Marvel. Кроме того, еще и сценарий признали довольно плохим.

Худший актер – Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

– Джерри Сайнфелд ("Без глазури") Худшая актриса – Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")

– Дакота Джонсон ("Мадам Паутина") Награда за восстановление репутации – Памела Андерсон ("Последняя шоу-герл")

– Памела Андерсон ("Последняя шоу-герл") Худший актер второго плана – Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы")

– Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Земля теней" и "Незнакомцы") Худшая актриса второго плана – Эми Шумер ("Без глазури")

– Эми Шумер ("Без глазури") Худший экранный дуэт – Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")

– Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих") Худший ремейк или сиквел фильма – "Джокер: Безумие на двоих"

– "Джокер: Безумие на двоих" Худший режиссер – Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")

К слову, фильм Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" на который ожидали как важную часть киновселенной и продолжение популярного "Джокера", вместо того, чтобы получить признание за свою оригинальность и глубину, попал под шквал критики.

Полный список победителей антипремии можно посмотреть на сайте организаторов.