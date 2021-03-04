Чуть не проспал награду: Аль Пачино заснул на церемонии Золотой глобус-2021 – видео
Второй год подряд церемония Золотого глобуса проходила онлайн. Среди номинантов был и Аль Пачино, которого номинировали в категории "Лучший актер в драматическом сериале».
Источник:24 канал
Очевидно, Аль Пачино стало или скучно, или ему хватает предыдущих номинаций на "Золотом глобусе". Потому что как раз перед объявлением его категории он заснул.
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По мнению многих зрителей, Аль Пачино ничего не упустил. Тем более он открыл глаза сразу после того, как объявили его категорию.
На видеозаписи видно, как актер смотрит в одну точку и резко поднимает голову при озвучивании номинантов в его категориях.
Но только зря прервал сон. Потому что победил в этот раз не Аль Пачино, а Джош О'Коннор, который играл в сериале "Корона" (The Crown). Но думаем, Пачино не обижается. У него уже около 20 статуэток Золотого глобуса.
В твиттере Аль Пачино уже успел стать мемом. Поэтому обещаем, что обязательно добавим этот момент в яркие курьезы Золотого глобуса в следующем году. Ведь выделиться во время трансляции в зуме без ярких масок и лишних движений, это нужно постараться.
Реакция в соцсетях:
- "Аль Пачино, спящий на Золотом глобусе, это самый сильный момент, в котором я почувствовал связь со знаменитостью";
- "Шел второй год карантинного ада и звонков по зуму. Мы все – это Аль Пачино";
- "Вы просто не могли дать Аль Пачино вздремнуть, да?".
Лучшие актеры сериалов по версии Золотой глобус-2021:
- Лучшая мужская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Марк Руффало "Я знаю, что это правда" (I Know This Much Is True)
- Лучшая женская роль мини-сериала, сериала-антологии или телефильма: Аня Тейлор-Джой "Ход королевы" (The Queen's Gambit)
- Лучшая мужская роль в сериале (комедия или мюзикл): Джейсон Судейкис, "Тед Лассо" (Ted Lasso)
- Лучшая женская роль в сериале (комедия или мюзикл): Кэтрин О'Хара, "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)
- Лучшая мужская роль в сериале (драма): Джош О'Коннор, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль в сериале (драма): Эмма Коррин, "Корона" (The Crown)
- Лучшая женская роль второго плана на телевидении: Джиллиан Андерсон, "Корона" (The Crown)
- Лучшая мужская роль второго плана на телевидении: Джон Бойега, "Голос перемен" (Small Axe)
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