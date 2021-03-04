Второй год подряд церемония Золотого глобуса проходила онлайн. Среди номинантов был и Аль Пачино, которого номинировали в категории "Лучший актер в драматическом сериале».

Очевидно, Аль Пачино стало или скучно, или ему хватает предыдущих номинаций на "Золотом глобусе". Потому что как раз перед объявлением его категории он заснул.

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По мнению многих зрителей, Аль Пачино ничего не упустил. Тем более он открыл глаза сразу после того, как объявили его категорию.

На видеозаписи видно, как актер смотрит в одну точку и резко поднимает голову при озвучивании номинантов в его категориях.

Тебе просто нужно было разбудить Аль пачино от дремоты, да pic.twitter.com/4iUvhPzWk7 - Нариман △ ⃒⃘ (@slytherinus) 1 марта 2021 г.

Но только зря прервал сон. Потому что победил в этот раз не Аль Пачино, а Джош О'Коннор, который играл в сериале "Корона" (The Crown). Но думаем, Пачино не обижается. У него уже около 20 статуэток Золотого глобуса.

В твиттере Аль Пачино уже успел стать мемом. Поэтому обещаем, что обязательно добавим этот момент в яркие курьезы Золотого глобуса в следующем году. Ведь выделиться во время трансляции в зуме без ярких масок и лишних движений, это нужно постараться.

Реакция в соцсетях:

- "Аль Пачино, спящий на Золотом глобусе, это самый сильный момент, в котором я почувствовал связь со знаменитостью";

- "Шел второй год карантинного ада и звонков по зуму. Мы все – это Аль Пачино";

- "Вы просто не могли дать Аль Пачино вздремнуть, да?".

Лучшие актеры сериалов по версии Золотой глобус-2021: