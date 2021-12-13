Статуэтки Золотой глобус-2022 отправятся в руки победителей 9 января 2022 года. Напомним, что награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения и является второй по важности и статусности после "Оскара".

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Номинанты на Золотой глобус 2022 разделены на две основные группы – категории кино и категории телевидение.

Кино

Лучшая драма

  • "Белфаст";
  • "CODA: Ребенок глухих родителей";
  • "Дюна";
  • "Король Ричард";
  • "Власть пса".

Лучшая комедия или мюзикл

  • "Не смотрите наверх!";
  • "Сирано";
  • "Лакричная пицца";
  • "Тик-так, бум!";
  • "Вестсайдская история".

Лучший режиссер

  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кэмпион ("Власть пса");
  • Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
  • Дени Вильнев ("Дюна");
  • Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь").

Лучший сценарий

  • "Власть пса";
  • "Параллельные матери";
  • "Дюна";
  • "Энканто";
  • "Французский вестник".

Лучший драматический актер

  • Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса");
  • Уилл Смит ("Король Ричард");
  • Дензел Вашингтон ("Макбет");
  • Хавьер Бардем ("Быть Рикардо");
  • Махершала Али ("Лебединая песня").

Лучшая драматическая актриса

  • Оливия Колман ("Незнакомая дочь");
  • Леди Гага ("Дом Гуччи");
  • Кристен Стюарт ("Спенсер");
  • Николь Кидман ("Быть Рикардо");
  • Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй").

Лучший комедийный актер

  • Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх!");
  • Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!");
  • Купер Хоффман ("Лакричная пицца");
  • Энтони Рамос ("На высотах!");
  • Питер Динклейдж ("Сирано").

Лучшая комедийная актриса

  • Марион Котияр ("Аннетт");
  • Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх!");
  • Эмма Стоун ("Круэлла");
  • Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");
  • Алана Хаим ("Лакричная пицца").

Лучший актер второго плана

  • Джейми Дорнан и Киаран Хайндс (оба — "Белфаст");
  • Трой ("CODA: Ребенок глухих родителей");
  • Коди Смит-Макфи ("Власть пса");
  • Бен Аффлек ("Нежный бар").

Лучшая актриса второго плана

  • Кирстен Данст ("Власть пса");
  • Катрина Балф ("Белфаст");
  • Ариана Дебос ("Вестсайдская история");
  • Онжаню Эллис ("Король Ричард");
  • Рут Негга ("Идентичность").

Лучший полнометражный мультфильм

  • "Энканто";
  • "Лука";
  • "Райя и последний дракон";
  • "Побег";
  • "Мой сын Ахмад".

Лучший иностранный фильм

  • "Рука Бога" (Италия);
  • "Герой" (Иран — Франция);
  • "Параллельные матери" (Испания);
  • "Сядь за руль моей машины" (Япония);
  • "Купе номер 6" (Финляндия — Россия — Германия).

Телевидение

Лучший драматический сериал

  • "Утреннее шоу";
  • "Поза";
  • "Люпен";
  • "Игра в кальмара";
  • "Наследники".

Лучший комедийный сериал

  • "Хитрости";
  • "Псы резервации";
  • "Тед Лассо";
  • "Убийства в одном здании";
  • "Великая".

Лучший мини-сериал или антология

  • "Американская история преступлений: Импичмент";
  • "Уборщица";
  • "Мейр из Исттауна";
  • "Подземная железная дорога";
  • "Ломка".

Лучший драматический актер

  • Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — "Наследники");
  • Билли Портер ("Поза");
  • Омар Си ("Люпен");
  • Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара").

Лучшая драматическая актриса

  • Дженнифер Анистон ("Утреннее шоу");
  • Кристин Барански ("Хорошая борьба");
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
  • Узо Адуба ("Пациенты");
  • Эмджей Родригес ("Поза").

Лучший комедийный актер

  • Стив Мартин и Мартин Шорт (оба — "Убийства в одном здании");
  • Энтони Андерсон ("Черноватый");
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
  • Николас Холт ("Великая").

Лучшая комедийная актриса

  • Эль Фаннинг ("Великая");
  • Джин Смарт и Ханна Айнбиндер (обе — "Хитрости");
  • Трейси Эллис Росс ("Черноватый");
  • Исса Рэй ("Белая ворона").

Лучший актер в мини-сериале

  • Пол Беттани ("ВандаВижен");
  • Майкл Китон ("Ломка");
  • Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");
  • Юэн Макгрегор ("Холстон");
  • Тахар Рахми ("Змей").

Лучшая актриса в мини-сериале

  • Элизабет Олсен ("ВандаВижен");
  • Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");
  • Маргарет Куэлли ("Уборщица");
  • Синтия Ариво ("Гений: Арета");
  • Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни").

Лучший актер второго плана

  • Киран Калкин ("Наследники");
  • Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");
  • Билли Крудап и Марк Дюпласс (оба — "Утреннее шоу");
  • От Ён Су ("Игра в кальмара").

Лучшая актриса второго плана

  • Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
  • Энди Макдауэлл ("Уборщица");
  • Сара Снук ("Наследники");
  • Кейтлин Девер ("Ломка");
  • Ханна Уэддингем ("Тед Лассо").