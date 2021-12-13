Статуэтки Золотой глобус-2022 отправятся в руки победителей 9 января 2022 года. Напомним, что награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения и является второй по важности и статусности после "Оскара".

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Номинанты на Золотой глобус 2022 разделены на две основные группы – категории кино и категории телевидение.

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Кино

Лучшая драма

"Белфаст";

"CODA: Ребенок глухих родителей";

"Дюна";

"Король Ричард";

"Власть пса".

Лучшая комедия или мюзикл

"Не смотрите наверх!";

"Сирано";

"Лакричная пицца";

"Тик-так, бум!";

"Вестсайдская история".

Лучший режиссер

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кэмпион ("Власть пса");

Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");

Дени Вильнев ("Дюна");

Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь").

Лучший сценарий

"Власть пса";

"Параллельные матери";

"Дюна";

"Энканто";

"Французский вестник".

Лучший драматический актер

Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса");

Уилл Смит ("Король Ричард");

Дензел Вашингтон ("Макбет");

Хавьер Бардем ("Быть Рикардо");

Махершала Али ("Лебединая песня").

Лучшая драматическая актриса

Оливия Колман ("Незнакомая дочь");

Леди Гага ("Дом Гуччи");

Кристен Стюарт ("Спенсер");

Николь Кидман ("Быть Рикардо");

Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй").

Лучший комедийный актер

Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх!");

Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!");

Купер Хоффман ("Лакричная пицца");

Энтони Рамос ("На высотах!");

Питер Динклейдж ("Сирано").

Лучшая комедийная актриса

Марион Котияр ("Аннетт");

Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх!");

Эмма Стоун ("Круэлла");

Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");

Алана Хаим ("Лакричная пицца").

Лучший актер второго плана

Джейми Дорнан и Киаран Хайндс (оба — "Белфаст");

Трой ("CODA: Ребенок глухих родителей");

Коди Смит-Макфи ("Власть пса");

Бен Аффлек ("Нежный бар").

Лучшая актриса второго плана

Кирстен Данст ("Власть пса");

Катрина Балф ("Белфаст");

Ариана Дебос ("Вестсайдская история");

Онжаню Эллис ("Король Ричард");

Рут Негга ("Идентичность").

Лучший полнометражный мультфильм

"Энканто";

"Лука";

"Райя и последний дракон";

"Побег";

"Мой сын Ахмад".

Лучший иностранный фильм

"Рука Бога" (Италия);

"Герой" (Иран — Франция);

"Параллельные матери" (Испания);

"Сядь за руль моей машины" (Япония);

"Купе номер 6" (Финляндия — Россия — Германия).

Телевидение

Лучший драматический сериал

"Утреннее шоу";

"Поза";

"Люпен";

"Игра в кальмара";

"Наследники".

Лучший комедийный сериал

"Хитрости";

"Псы резервации";

"Тед Лассо";

"Убийства в одном здании";

"Великая".

Лучший мини-сериал или антология

"Американская история преступлений: Импичмент";

"Уборщица";

"Мейр из Исттауна";

"Подземная железная дорога";

"Ломка".

Лучший драматический актер

Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — "Наследники");

Билли Портер ("Поза");

Омар Си ("Люпен");

Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара").

Лучшая драматическая актриса

Дженнифер Анистон ("Утреннее шоу");

Кристин Барански ("Хорошая борьба");

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");

Узо Адуба ("Пациенты");

Эмджей Родригес ("Поза").

Лучший комедийный актер

Стив Мартин и Мартин Шорт (оба — "Убийства в одном здании");

Энтони Андерсон ("Черноватый");

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");

Николас Холт ("Великая").

Лучшая комедийная актриса

Эль Фаннинг ("Великая");

Джин Смарт и Ханна Айнбиндер (обе — "Хитрости");

Трейси Эллис Росс ("Черноватый");

Исса Рэй ("Белая ворона").

Лучший актер в мини-сериале

Пол Беттани ("ВандаВижен");

Майкл Китон ("Ломка");

Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");

Юэн Макгрегор ("Холстон");

Тахар Рахми ("Змей").

Лучшая актриса в мини-сериале

Элизабет Олсен ("ВандаВижен");

Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");

Маргарет Куэлли ("Уборщица");

Синтия Ариво ("Гений: Арета");

Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни").

Лучший актер второго плана

Киран Калкин ("Наследники");

Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");

Билли Крудап и Марк Дюпласс (оба — "Утреннее шоу");

От Ён Су ("Игра в кальмара").

Лучшая актриса второго плана

Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");

Энди Макдауэлл ("Уборщица");

Сара Снук ("Наследники");

Кейтлин Девер ("Ломка");

Ханна Уэддингем ("Тед Лассо").

Интересный факт! Нынешний уже 79-й Золотой глобус не избежал скандала. Немало звезд обвинили HFPA в сексизме и расизме подчеркивая, что среди лауреатов "Золотого глобуса" оказалось мало женщин и чернокожих актеров. Некоторые актеры призвали бойкотировать церемонию. Американский телеканал NBC даже решил не показывать церемонию вручения премии в прямом эфире.