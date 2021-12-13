Статуэтки Золотой глобус-2022 отправятся в руки победителей 9 января 2022 года. Напомним, что награда ежегодно вручается за лучшие достижения в области кино и телевидения и является второй по важности и статусности после "Оскара".
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Номинанты на Золотой глобус 2022 разделены на две основные группы – категории кино и категории телевидение.
Кино
Лучшая драма
- "Белфаст";
- "CODA: Ребенок глухих родителей";
- "Дюна";
- "Король Ричард";
- "Власть пса".
Лучшая комедия или мюзикл
- "Не смотрите наверх!";
- "Сирано";
- "Лакричная пицца";
- "Тик-так, бум!";
- "Вестсайдская история".
Лучший режиссер
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кэмпион ("Власть пса");
- Стивен Спилберг ("Вестсайдская история");
- Дени Вильнев ("Дюна");
- Мэгги Джилленхол ("Незнакомая дочь").
Лучший сценарий
- "Власть пса";
- "Параллельные матери";
- "Дюна";
- "Энканто";
- "Французский вестник".
Лучший драматический актер
- Бенедикт Камбербэтч ("Власть пса");
- Уилл Смит ("Король Ричард");
- Дензел Вашингтон ("Макбет");
- Хавьер Бардем ("Быть Рикардо");
- Махершала Али ("Лебединая песня").
Лучшая драматическая актриса
- Оливия Колман ("Незнакомая дочь");
- Леди Гага ("Дом Гуччи");
- Кристен Стюарт ("Спенсер");
- Николь Кидман ("Быть Рикардо");
- Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй").
Лучший комедийный актер
- Леонардо Ди Каприо ("Не смотрите наверх!");
- Эндрю Гарфилд ("Тик-так, бум!");
- Купер Хоффман ("Лакричная пицца");
- Энтони Рамос ("На высотах!");
- Питер Динклейдж ("Сирано").
Лучшая комедийная актриса
- Марион Котияр ("Аннетт");
- Дженнифер Лоуренс ("Не смотрите наверх!");
- Эмма Стоун ("Круэлла");
- Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");
- Алана Хаим ("Лакричная пицца").
Лучший актер второго плана
- Джейми Дорнан и Киаран Хайндс (оба — "Белфаст");
- Трой ("CODA: Ребенок глухих родителей");
- Коди Смит-Макфи ("Власть пса");
- Бен Аффлек ("Нежный бар").
Лучшая актриса второго плана
- Кирстен Данст ("Власть пса");
- Катрина Балф ("Белфаст");
- Ариана Дебос ("Вестсайдская история");
- Онжаню Эллис ("Король Ричард");
- Рут Негга ("Идентичность").
Лучший полнометражный мультфильм
- "Энканто";
- "Лука";
- "Райя и последний дракон";
- "Побег";
- "Мой сын Ахмад".
Лучший иностранный фильм
- "Рука Бога" (Италия);
- "Герой" (Иран — Франция);
- "Параллельные матери" (Испания);
- "Сядь за руль моей машины" (Япония);
- "Купе номер 6" (Финляндия — Россия — Германия).
Телевидение
Лучший драматический сериал
- "Утреннее шоу";
- "Поза";
- "Люпен";
- "Игра в кальмара";
- "Наследники".
Лучший комедийный сериал
- "Хитрости";
- "Псы резервации";
- "Тед Лассо";
- "Убийства в одном здании";
- "Великая".
Лучший мини-сериал или антология
- "Американская история преступлений: Импичмент";
- "Уборщица";
- "Мейр из Исттауна";
- "Подземная железная дорога";
- "Ломка".
Лучший драматический актер
- Брайан Кокс и Джереми Стронг (оба — "Наследники");
- Билли Портер ("Поза");
- Омар Си ("Люпен");
- Ли Джон Джэ ("Игра в кальмара").
Лучшая драматическая актриса
- Дженнифер Анистон ("Утреннее шоу");
- Кристин Барански ("Хорошая борьба");
- Элизабет Мосс ("Рассказ служанки");
- Узо Адуба ("Пациенты");
- Эмджей Родригес ("Поза").
Лучший комедийный актер
- Стив Мартин и Мартин Шорт (оба — "Убийства в одном здании");
- Энтони Андерсон ("Черноватый");
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо");
- Николас Холт ("Великая").
Лучшая комедийная актриса
- Эль Фаннинг ("Великая");
- Джин Смарт и Ханна Айнбиндер (обе — "Хитрости");
- Трейси Эллис Росс ("Черноватый");
- Исса Рэй ("Белая ворона").
Лучший актер в мини-сериале
- Пол Беттани ("ВандаВижен");
- Майкл Китон ("Ломка");
- Оскар Айзек ("Сцены из супружеской жизни");
- Юэн Макгрегор ("Холстон");
- Тахар Рахми ("Змей").
Лучшая актриса в мини-сериале
- Элизабет Олсен ("ВандаВижен");
- Кейт Уинслет ("Мейр из Исттауна");
- Маргарет Куэлли ("Уборщица");
- Синтия Ариво ("Гений: Арета");
- Джессика Честейн ("Сцены из супружеской жизни").
Лучший актер второго плана
- Киран Калкин ("Наследники");
- Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");
- Билли Крудап и Марк Дюпласс (оба — "Утреннее шоу");
- От Ён Су ("Игра в кальмара").
Лучшая актриса второго плана
- Дженнифер Кулидж ("Белый лотос");
- Энди Макдауэлл ("Уборщица");
- Сара Снук ("Наследники");
- Кейтлин Девер ("Ломка");
- Ханна Уэддингем ("Тед Лассо").