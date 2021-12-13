Статуетки Золотий глобус-2022 відправляться до рук переможців 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що нагорода щорічно вручається за найкращі здобутки у галузі кіно й телебачення і є другою за важливістю й статусністю після "Оскара".
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Номінанти на Золотий глобус 2022 поділені на дві основні групи – категорії кіно та категорії телебачення.
Кіно
Найкраща драма
- "Белфаст";
- "CODA: Дитина глухих батьків";
- "Дюна";
- "Король Річард";
- "Влада пса".
Найкраща комедія чи мюзикл
- "Не дивіться вгору!";
- "Сірано";
- "Лакрична піца";
- "Тік-так, бум!";
- "Вестсайдська історія".
Найкращий режисер
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кемпіон ("Влада пса");
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");
- Дені Вільнєв ("Дюна");
- Меггі Джілленхол ("Незнайома донька").
Найкращий сценарій
- "Влада пса";
- "Паралельні матері";
- "Дюна";
- "Енканто";
- "Французький вісник".
Найкращий драматичний актор
- Бенедикт Камбербетч ("Влада пса");
- Вілл Сміт ("Король Річард");
- Дензел Вашингтон ("Макбет");
- Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо");
- Махершала Алі ("Лебедина пісня").
Найкраща драматична акторка
- Олівія Колман ("Незнайома донька");
- Леді Гага ("Дім Гуччі");
- Крістен Стюарт ("Спенсер");
- Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");
- Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей").
Найкращий комедійний актор
- Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться вгору!");
- Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!");
- Купер Хоффман ("Лакрична піца");
- Ентоні Рамос ("На висотах!");
- Пітер Дінклейдж ("Сірано").
Найкраща комедійна актриса
- Маріон Котіяр ("Аннетт");
- Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться вгору!");
- Емма Стоун ("Круелла");
- Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія");
- Алана Хаїм ("Лакрична піца").
Найкращий актор іншого плану
- Джеймі Дорнан та Кіаран Хайндс (обидва — "Белфаст");
- Трой ("CODA: Дитина глухих батьків");
- Коді Сміт-Макфі ("Влада пса");
- Бен Аффлек ("Нижній бар").
Найкраща акторка іншого плану
- Кірстен Данст ("Влада пса");
- Катріна Балф ("Белфаст");
- Аріана Дебос ("Вестсайдська історія");
- Онжаню Елліс ("Король Річард");
- Рут Негга ("Ідентичність").
Найкращий повнометражний мультфільм
- "Енканто";
- "Лука";
- "Райя та останній дракон";
- "Втеча";
- "Мій син Ахмад".
Найкращий іноземний фільм
- "Рука Бога" (Італія);
- "Герой" (Іран - Франція);
- "Паралельні матері" (Іспанія);
- "Сядь за руль моєї машини" (Японія);
- "Купе номер 6" (Фінляндія – Росія – Німеччина).
Телебачення
Найкращий драматичний серіал
- "Ранкове шоу";
- "Поза";
- "Люпен";
- "Гра в кальмара";
- "Спадкоємці".
Найкращий комедійний серіал
- "Хитрощі";
- "Пси резервації";
- "Тед Лассо";
- "Вбивства в одному будинку";
- "Велика".
Найкращий мінісеріал або антологія
- "Американська історія злочинів: Імпічмент";
- "Прибиральниця";
- "Мейр із Істтауна";
- "Підземна залізниця";
- "Ломка".
Найкращий драматичний актор
- Браян Кокс і Джеремі Стронг (обидва Спадкоємці);
- Біллі Портер (Поза);
- Омар Сі (Люпен);
- Лі Джон Дже (Гра в кальмара).
Найкраща драматична акторка
Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");
Крістін Баранскі ("Добре боротьба");
Єлізабет Мосс ("Оповідання служниці");
Узо Адуба ("Пацієнти");
Емджей Родрігес ("Поза").
Найкращий комедійний актор
- Стів Мартін і Мартін Шорт (обидва – "Вбивства в одному будинку");
- Ентоні Андерсон ("Темніють");
- Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
- Ніколас Холт ("Велика").
Найкраща комедійна актриса
- Ель Фаннінг ("Велика");
- Джин Смарт і Ханна Айнбіндер (обидві – "Хитрощі");
- Трейсі Елліс Росс ("Темніють");
- Ісса Рей ("Біла ворона").
Найкращий актор у мінісеріалі
- Пол Беттані (ВандаВіжн);
- Майкл Кітон (Ломка);
- Оскар Айзек (Сцени з подружнього життя);
- Юен Макгрегор (Холстон);
- Тахар Рахмі (Змій).
Найкраща акторка у мінісеріалі
- Елізабет Олсен (ВандаВіжн);
- Кейт Вінслет (Мейр із Істтауна);
- Маргарет Куеллі (Прибиральниця);
- Синтія Аріво (Геній: Арета);
- Джесіка Честейн (Сцени із подружнього життя).
Найкращий актор іншого плану
- Кіран Калкін ("Спадкоємці");
- Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");
- Біллі Крудап і Марк Дюпласс (обидва – "Ранкове шоу");
- Про Ен Су ("Гра в кальмара").
Найкраща акторка іншого плану
- Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");
- Енді Макдауелл ("Прибиральниця");
- Сара Снук ("Спадкоємці");
- Кейтлін Девер ("Ломка");
- Ханна Уеддінгем ("Тед Лассо").