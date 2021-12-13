Статуетки Золотий глобус-2022 відправляться до рук переможців 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що нагорода щорічно вручається за найкращі здобутки у галузі кіно й телебачення і є другою за важливістю й статусністю після "Оскара".

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Номінанти на Золотий глобус 2022 поділені на дві основні групи – категорії кіно та категорії телебачення.

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Кіно

Найкраща драма

"Белфаст";

"CODA: Дитина глухих батьків";

"Дюна";

"Король Річард";

"Влада пса".

Найкраща комедія чи мюзикл

"Не дивіться вгору!";

"Сірано";

"Лакрична піца";

"Тік-так, бум!";

"Вестсайдська історія".

Найкращий режисер

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кемпіон ("Влада пса");

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");

Дені Вільнєв ("Дюна");

Меггі Джілленхол ("Незнайома донька").

Найкращий сценарій

"Влада пса";

"Паралельні матері";

"Дюна";

"Енканто";

"Французький вісник".

Найкращий драматичний актор

Бенедикт Камбербетч ("Влада пса");

Вілл Сміт ("Король Річард");

Дензел Вашингтон ("Макбет");

Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо");

Махершала Алі ("Лебедина пісня").

Найкраща драматична акторка

Олівія Колман ("Незнайома донька");

Леді Гага ("Дім Гуччі");

Крістен Стюарт ("Спенсер");

Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");

Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей").

Найкращий комедійний актор

Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться вгору!");

Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!");

Купер Хоффман ("Лакрична піца");

Ентоні Рамос ("На висотах!");

Пітер Дінклейдж ("Сірано").

Найкраща комедійна актриса

Маріон Котіяр ("Аннетт");

Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться вгору!");

Емма Стоун ("Круелла");

Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія");

Алана Хаїм ("Лакрична піца").

Найкращий актор іншого плану

Джеймі Дорнан та Кіаран Хайндс (обидва — "Белфаст");

Трой ("CODA: Дитина глухих батьків");

Коді Сміт-Макфі ("Влада пса");

Бен Аффлек ("Нижній бар").

Найкраща акторка іншого плану

Кірстен Данст ("Влада пса");

Катріна Балф ("Белфаст");

Аріана Дебос ("Вестсайдська історія");

Онжаню Елліс ("Король Річард");

Рут Негга ("Ідентичність").

Найкращий повнометражний мультфільм

"Енканто";

"Лука";

"Райя та останній дракон";

"Втеча";

"Мій син Ахмад".

Найкращий іноземний фільм

"Рука Бога" (Італія);

"Герой" (Іран - Франція);

"Паралельні матері" (Іспанія);

"Сядь за руль моєї машини" (Японія);

"Купе номер 6" (Фінляндія – Росія – Німеччина).

Телебачення

Найкращий драматичний серіал

"Ранкове шоу";

"Поза";

"Люпен";

"Гра в кальмара";

"Спадкоємці".

Найкращий комедійний серіал

"Хитрощі";

"Пси резервації";

"Тед Лассо";

"Вбивства в одному будинку";

"Велика".

Найкращий мінісеріал або антологія

"Американська історія злочинів: Імпічмент";

"Прибиральниця";

"Мейр із Істтауна";

"Підземна залізниця";

"Ломка".

Найкращий драматичний актор

Браян Кокс і Джеремі Стронг (обидва Спадкоємці);

Біллі Портер (Поза);

Омар Сі (Люпен);

Лі Джон Дже (Гра в кальмара).

Найкраща драматична акторка

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");

Крістін Баранскі ("Добре боротьба");

Єлізабет Мосс ("Оповідання служниці");

Узо Адуба ("Пацієнти");

Емджей Родрігес ("Поза").

Найкращий комедійний актор

Стів Мартін і Мартін Шорт (обидва – "Вбивства в одному будинку");

Ентоні Андерсон ("Темніють");

Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");

Ніколас Холт ("Велика").

Найкраща комедійна актриса

Ель Фаннінг ("Велика");

Джин Смарт і Ханна Айнбіндер (обидві – "Хитрощі");

Трейсі Елліс Росс ("Темніють");

Ісса Рей ("Біла ворона").

Найкращий актор у мінісеріалі

Пол Беттані (ВандаВіжн);

Майкл Кітон (Ломка);

Оскар Айзек (Сцени з подружнього життя);

Юен Макгрегор (Холстон);

Тахар Рахмі (Змій).

Найкраща акторка у мінісеріалі

Елізабет Олсен (ВандаВіжн);

Кейт Вінслет (Мейр із Істтауна);

Маргарет Куеллі (Прибиральниця);

Синтія Аріво (Геній: Арета);

Джесіка Честейн (Сцени із подружнього життя).

Найкращий актор іншого плану

Кіран Калкін ("Спадкоємці");

Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");

Біллі Крудап і Марк Дюпласс (обидва – "Ранкове шоу");

Про Ен Су ("Гра в кальмара").

Найкраща акторка іншого плану

Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");

Енді Макдауелл ("Прибиральниця");

Сара Снук ("Спадкоємці");

Кейтлін Девер ("Ломка");

Ханна Уеддінгем ("Тед Лассо").

Цікавий факт! Цьогорічний вже 79-й Золотий глобус не оминув скандалу. Чимало зіорк звинуватили HFPA у сексизмі та расизмі наголошуючи, що що серед лауреатів "Золотого глобуса" виявилося мало жінок та чорношкірих акторів. Деякі актори навіть закликали бойкотувати церемонію. Американський телеканал NBC навіть вирішив не показувати церемонію вручення премії у прямому ефірі.