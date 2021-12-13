Статуетки Золотий глобус-2022 відправляться до рук переможців 9 січня 2022 року. Нагадаємо, що нагорода щорічно вручається за найкращі здобутки у галузі кіно й телебачення і є другою за важливістю й статусністю після "Оскара".

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Номінанти на Золотий глобус 2022 поділені на дві основні групи – категорії кіно та категорії телебачення.

Кіно

Найкраща драма

  • "Белфаст";
  • "CODA: Дитина глухих батьків";
  • "Дюна";
  • "Король Річард";
  • "Влада пса".

Найкраща комедія чи мюзикл

  • "Не дивіться вгору!";
  • "Сірано";
  • "Лакрична піца";
  • "Тік-так, бум!";
  • "Вестсайдська історія".

Найкращий режисер

  • Кеннет Брана ("Белфаст");
  • Джейн Кемпіон ("Влада пса");
  • Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");
  • Дені Вільнєв ("Дюна");
  • Меггі Джілленхол ("Незнайома донька").

Найкращий сценарій

  • "Влада пса";
  • "Паралельні матері";
  • "Дюна";
  • "Енканто";
  • "Французький вісник".

Найкращий драматичний актор

  • Бенедикт Камбербетч ("Влада пса");
  • Вілл Сміт ("Король Річард");
  • Дензел Вашингтон ("Макбет");
  • Хав'єр Бардем ("Бути Рікардо");
  • Махершала Алі ("Лебедина пісня").

Найкраща драматична акторка

  • Олівія Колман ("Незнайома донька");
  • Леді Гага ("Дім Гуччі");
  • Крістен Стюарт ("Спенсер");
  • Ніколь Кідман ("Бути Рікардо");
  • Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей").

Найкращий комедійний актор

  • Леонардо Ді Капріо ("Не дивіться вгору!");
  • Ендрю Гарфілд ("Тік-так, бум!");
  • Купер Хоффман ("Лакрична піца");
  • Ентоні Рамос ("На висотах!");
  • Пітер Дінклейдж ("Сірано").

Найкраща комедійна актриса

  • Маріон Котіяр ("Аннетт");
  • Дженніфер Лоуренс ("Не дивіться вгору!");
  • Емма Стоун ("Круелла");
  • Рейчел Зеглер ("Вестсайдська історія");
  • Алана Хаїм ("Лакрична піца").

Найкращий актор іншого плану

  • Джеймі Дорнан та Кіаран Хайндс (обидва — "Белфаст");
  • Трой ("CODA: Дитина глухих батьків");
  • Коді Сміт-Макфі ("Влада пса");
  • Бен Аффлек ("Нижній бар").

Найкраща акторка іншого плану

  • Кірстен Данст ("Влада пса");
  • Катріна Балф ("Белфаст");
  • Аріана Дебос ("Вестсайдська історія");
  • Онжаню Елліс ("Король Річард");
  • Рут Негга ("Ідентичність").

Найкращий повнометражний мультфільм

  • "Енканто";
  • "Лука";
  • "Райя та останній дракон";
  • "Втеча";
  • "Мій син Ахмад".

Найкращий іноземний фільм

  • "Рука Бога" (Італія);
  • "Герой" (Іран - Франція);
  • "Паралельні матері" (Іспанія);
  • "Сядь за руль моєї машини" (Японія);
  • "Купе номер 6" (Фінляндія – Росія – Німеччина).

Телебачення

Найкращий драматичний серіал

  • "Ранкове шоу";
  • "Поза";
  • "Люпен";
  • "Гра в кальмара";
  • "Спадкоємці".

Найкращий комедійний серіал

  • "Хитрощі";
  • "Пси резервації";
  • "Тед Лассо";
  • "Вбивства в одному будинку";
  • "Велика".

Найкращий мінісеріал або антологія

  • "Американська історія злочинів: Імпічмент";
  • "Прибиральниця";
  • "Мейр із Істтауна";
  • "Підземна залізниця";
  • "Ломка".

Найкращий драматичний актор

  • Браян Кокс і Джеремі Стронг (обидва Спадкоємці);
  • Біллі Портер (Поза);
  • Омар Сі (Люпен);
  • Лі Джон Дже (Гра в кальмара).

Найкраща драматична акторка

Дженніфер Еністон ("Ранкове шоу");

Крістін Баранскі ("Добре боротьба");

Єлізабет Мосс ("Оповідання служниці");

Узо Адуба ("Пацієнти");

Емджей Родрігес ("Поза").

Найкращий комедійний актор

  • Стів Мартін і Мартін Шорт (обидва – "Вбивства в одному будинку");
  • Ентоні Андерсон ("Темніють");
  • Джейсон Судейкіс ("Тед Лассо");
  • Ніколас Холт ("Велика").

Найкраща комедійна актриса

  • Ель Фаннінг ("Велика");
  • Джин Смарт і Ханна Айнбіндер (обидві – "Хитрощі");
  • Трейсі Елліс Росс ("Темніють");
  • Ісса Рей ("Біла ворона").

Найкращий актор у мінісеріалі

  • Пол Беттані (ВандаВіжн);
  • Майкл Кітон (Ломка);
  • Оскар Айзек (Сцени з подружнього життя);
  • Юен Макгрегор (Холстон);
  • Тахар Рахмі (Змій).

Найкраща акторка у мінісеріалі

  • Елізабет Олсен (ВандаВіжн);
  • Кейт Вінслет (Мейр із Істтауна);
  • Маргарет Куеллі (Прибиральниця);
  • Синтія Аріво (Геній: Арета);
  • Джесіка Честейн (Сцени із подружнього життя).

Найкращий актор іншого плану

  • Кіран Калкін ("Спадкоємці");
  • Бретт Голдстейн ("Тед Лассо");
  • Біллі Крудап і Марк Дюпласс (обидва – "Ранкове шоу");
  • Про Ен Су ("Гра в кальмара").

Найкраща акторка іншого плану

  • Дженніфер Кулідж ("Білий лотос");
  • Енді Макдауелл ("Прибиральниця");
  • Сара Снук ("Спадкоємці");
  • Кейтлін Девер ("Ломка");
  • Ханна Уеддінгем ("Тед Лассо").