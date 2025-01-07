Получили больше всего статуэток: 3 фильма и сериала, которые стали триумфаторами "Золотого глобуса"

В воскресенье, 5 января, состоялась 82 церемония вручения премии "Золотой глобус" в Beverly Hilton. Стало известно, какие фильмы и сериалы получили наибольшее признание и теперь претендуют на Оскар.

Триумфатором премии "Золотой глобус" стал мюзикл "Эмилия Перес", который получил сразу 4 награды. Среди лидеров также фильм "Бруталист" и сериал "Сегун". 24 Канал расскажет, что известно об этих кинопроектах.

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"Эмилия Перес"

Режиссер: Жак Одиар

Рейтинг IMDb: 6.7

Французский фильм в жанре криминального мюзикла снят по мотивам отрывка книги Бориса Разона. В центре сюжета – глава мексиканского наркокартеля Манитас. Он хочет стать женщиной, чтобы скрыться от правосудия. Ему соглашается помочь успешная адвокат Рита Моро Кастро. Ее задача – найти хирургов и инсценировать смерть.

Музыку к песням фильма написала французская певица Камилла. Ленту презентовали на Каннском кинофестивале, где она уже получила признание критиков.

"Эмилия Перес": смотрите трейлер онлайн

"Бруталист"

Режиссер: Брэйди Корбет

Рейтинг IMDb: 8.1

Лента рассказывает о вымышленном венгерском архитекторе Ласло Тота, который с женой переезжает в США в послевоенные годы. Главную роль исполнил Эдриан Броуди.

События фильма происходят от 1940-х годов и показывают 30 лет жизни главных героев. Ласло соглашается реконструировать дом загадочного бизнесмена, чтобы побороть бедность. После этого проекта бизнесмен и его сын делают архитектору предложение – присоединиться к монументальному архитектурному проекту. Это приводит к непоправимым последствиям.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

"Сегун"

Режиссер: Джонатан ван Тюллекен

Рейтинг IMDb: 8.6

Это киноадаптация одноименного романа Джеймса Клавелла, в основе которого – реальная история борьбы за власть. Сериал рассказывает о том, как сталкивается два человека из кардинально разных миров.

Джон Блэктор – английский моряк и авантюрист, чье судно разбивается у берегов Японии. Из-за этого герою придется познать мир культуры, которая ему незнакома. Лорд Таранага – могущественный обладатель, который имеет опасных врагов. Еще одна главная героиня – это леди Марико, у которой невероятные способности.

"Сегун": смотрите трейлер онлайн

Кроме этих фильмов и сериалов, победу на "Золотом глобусе" получили: "Поток", "Конклав", "Wicked: Чародейка", "Олененок" и другие.