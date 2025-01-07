Тріумфатором премії "Золотий глобус" став мюзикл "Емілія Перес", який здобув одразу 4 нагороди. Серед лідерів також фільм "Бруталіст" та серіал "Сьогун". 24 Канал розповість, що відомо про ці кінопроєкти.

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"Емілія Перес"

Режисер: Жак Одіар

Рейтинг IMDb: 6.7

Французький фільм у жанрі кримінального мюзиклу знятий за мотивами уривка книжки Бориса Разона. У центрі сюжету – очільник мексиканського наркокартелю Манітас. Він хоче стати жінкою, щоб сховатися від правосуддя. Йому погоджується допомогти успішна адвокатка Ріта Моро Кастро. Її завдання – знайти хірургів та інсценувати смерть.

Музику до пісень фільму написала французька співачка Камілла. Стрічку презентували на Каннському кінофестивалі, де вона вже отримала визнання критиків.

"Емілія Перес": дивіться трейлер онлайн

"Бруталіст"

Режисер: Брейді Корбет

Рейтинг IMDb: 8.1

Стрічка розповідає про вигаданого угорського архітектора Ласло Тота, який з дружиною переїжджає до США у повоєнні роки. Головну роль виконав Едріан Броуді.

Події фільму відбуваються від 1940-х років та показують 30 років життя головних героїв. Ласло погоджується реконструювати будинок загадкового бізнесмена, щоб побороти бідність. Після цього проєкту бізнесмен та його син роблять архітектору пропозицію – долучитися до монументального архітектурного проєкту. Це призводить до непоправних наслідків.

"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн

"Сьогун"

Режисер: Джонатан ван Тюллекен

Рейтинг IMDb: 8.6

Це кіноадаптація однойменного роману Джеймса Клавелла, в основі якого – реальна історія боротьби за владу. Серіал розповідає про те, як стикається двоє людей з кардинально різних світів.

Джон Блектор – англійський моряк та авантюрист, чиє судно розбивається біля берегів Японії. Через це герою доведеться пізнати світ культури, яка йому незнайома. Лорд Таранага – могутній володар, який має небезпечних ворогів. Ще одна головна героїня – це леді Маріко, у якої неймовірні здібності.

"Сьогун": дивіться трейлер онлайн

Окрім цих фільмів і серіалів, перемогу на "Золотому глобусі" здобули: "Потік", "Конклав", "Wicked: Чародійка", "Оленя" та інші.