Представители движения Time's Up раскритиковали Голливудскую ассоциацию иностранной прессы после прошедшей церемонии вручения премии Золотой глобус-2021. Первые убеждены, что анонсированные ранее реформы по увеличению своего разнообразия и открытости "не вызывают доверия".

Time's Up требует от организаторов Золотого глобуса конкретные детали и графики, связанные с анонсированным ранее изменениями.

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Итак, NBCUniversal, Dick Clark Productions и HFPA только что объявили, что у них есть план по устранению проблем, которые они игнорировали десятилетиями. Мы в этом не уверены,

– говорится в сообщении Time's Up.

В организации заявили, что они выступают от имени многих артистов, которые надеются на то, что HFPA будут напоминать о расизме, неуважении, женоненавистничестве и "предполагаемых коррупционных финансовых соглашений" Золотого глобуса.

Мы должны узнать конкретные детали, графики изменений и твердые обязательства. Правильных слов недостаточно. Часики тикают,

– заявили в Time's Up.

Представители других рас на Золотой глобус-2021

Заметим, что во время Золотой глобус 2021 в главных актерских номинациях драматических полнометражных фильмов победили темнокожие актеры – покойный Чедвик Боузман и Андра Дэй.

А еще темнокожий британец Дэниэл Калуя одержал победу за лучшую роль второго плана.

Приз за режиссуру получила американка китайского происхождения Хлоя Чжао.

Скандалы кинопремий, связанные с расизмом и гендером

Напомним, что ранее в расизме и не толерантном отношении к женщинам и представителям ЛГБТ обвиняли и организаторов кинопремии Оскар. Поэтому они приняли решение, что с 2025 фильмы, номинированы на Оскар в категории "Лучший фильм", должны соответствовать определенным требованиям, которые касаются расы, гендера и открытости.

Академия установила 4 стандарта , призванных расширить репрезентативность актерского состава и всей съемочной группы. А чтобы быть номинированной на категорию "Лучший фильм", картина должна соответствовать хотя бы двум стандартам.