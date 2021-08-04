Что показали в трейлере новой "Золушки" с гендерно-нейтральной крестной феей Билли Портером

Стримиговий сервис Amazon Prime Video опубликовал трейлер новой киноадаптации "Золушки". В нем можно увидеть всех главных героев, в частности Камилу Кабелло, прекрасные пейзажи картины и актера Билли Портера, который исполнил роль феи без стати.

Над лентой работала киностудия Sony, а режиссером стала Кэй Кэннон, номинантка на премию Эмми, которая ранее работала над фильмом "Секса не будет".

К теме В платье и с волшебной палочкой: феей в новой "Золушке" стал актер Билли Портер

Что показали в трейлере новой "Золушки"

В трейлере показали, как Золушка шьет себе платье, мечтая пойти в нем на королевский бал, но злая мачеха выливает на него чернила. Пока девушка плачет, из ниоткуда появляется фея-крестная, которая надевает на нее серьезный костюм бизнесвумен. Золушка попала на бал и даже станцевала с принцем, но вдруг что-то пошло не так.

Даже в магии есть свои пределы,

– сказал Билли Портер в конце трейлера.

Также в видео раздался саундтрек Million to one в исполнении Камилы Кабелло и в аранжировке популярных поп-писен, в частности Single Ladies Бейонсе.

В трейлере можно увидеть полный актерский состав "Золушки":

Камила Кабелло – Золушка;

Николас Голицын - принц Роберт;

Билли Портер – фея;

Идина Мензел – Вивиан, мачеха Золушки;

Минни Драйвер – королева Беатрис;

Пирс Броснан – король Роуэн.

"Золушка" 2021: смотрите трейлер

Сюжет фильма "Золушка"

У юной девочки умерла мать, поэтому отец женился на другой женщине. Впоследствии папа умирает тоже, поэтому Золушка остается под опекой злой мачехи и ее невыносимых дочерей. Но однажды Король Роуэн устраивает бал по случаю возвращения его сына-принца Роберта с чужбины. Сразу же там происходят смотрины, где принц может найти свою будущую жену. Золушка тоже хочет туда попасть, поэтому на помощь приходит фея-крестная, которая помогает ей с одеждой для бала. Во дворце девушке удается покорить внимание принца, но из-за того, что ей в 12:00 нужно вернуться домой, потому что чары исчезнут, она бежит и теряет туфельку. Принц долго пытается найти загадочную девушку, чтобы быть с ней потом всю жизнь.