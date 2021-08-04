Над стрічкою працювала кіностудія Sony, а режисеркою стала Кей Кеннон, номінантка на премію Еммі і яка раніше працювала над фільмом "Сексу не буде".
До теми У сукні та з чарівною паличкою: феєю у новій "Попелюшці" став актор Біллі Портер
Що показали в трейлері нової "Попелюшки"
В трейлері показали, як Попелюшка шиє собі плаття, мріючи піти в ньому на королівський бал, але зла мачуха виливає на нього чорнило. Поки дівчина плаче, з нізвідки з'являється фея-хрещена, яка одягає її в серйозний костюм бізнесвумен. Попелюшка потрапила на бал і навіть станцювала з принцом, але щось раптом пішло не так.
Навіть у магії є свої межі,
– сказав Білі Портер наприкінці трейлера.
Також у відео пролунав саундтрек Million to one у виконанні Каміли Кабелло і аранжування популярних поппісень, зокрема Single Ladies Бейонсе.
У трейлері можна побачити повний акторський склад "Попелюшки":
- Каміла Кабелло – Попелюшка;
- Ніколас Голіцин – принц Роберт;
- Біллі Портер – фея;
- Ідіна Мензел – Вівіан, мачуха Попелюшки;
- Мінні Драйвер – королева Беатріс;
- Пірс Броснан – король Роуен.
"Попелюшка" 2021: дивіться трейлер
Сюжет фільму "Попелюшка"
У юної дівчинки померла мати, тому батько одружився з іншою жінкою. Згодом тато помирає теж, тому Попелюшка залишається під опікою злої мачухи та її нестерпних доньок. Але одного дня Король Роуен влаштовує бал з нагоди повернення його сина-принца Роберта із чужини. Одразу ж там відбуваються оглядини, де принц може знайти свою майбутню дружину. Попелюшка теж хоче туди потрапити, тому на допомогу приходить фея-хрещена, яка допомагає їй з одягом для балу. У палаці дівчині вдається підкорити увагу принца, але через те, що їй о 12 годині потрібно повернутись додому, бо чари зникнуть, вона біжить та губить туфельку. Принц довго намагається знайти загадкову дівчину, аби бути з нею потім усе життя.