Над стрічкою працювала кіностудія Sony, а режисеркою стала Кей Кеннон, номінантка на премію Еммі і яка раніше працювала над фільмом "Сексу не буде".

До теми У сукні та з чарівною паличкою: феєю у новій "Попелюшці" став актор Біллі Портер

Що показали в трейлері нової "Попелюшки"

В трейлері показали, як Попелюшка шиє собі плаття, мріючи піти в ньому на королівський бал, але зла мачуха виливає на нього чорнило. Поки дівчина плаче, з нізвідки з'являється фея-хрещена, яка одягає її в серйозний костюм бізнесвумен. Попелюшка потрапила на бал і навіть станцювала з принцом, але щось раптом пішло не так.

Навіть у магії є свої межі,

– сказав Білі Портер наприкінці трейлера.

Також у відео пролунав саундтрек Million to one у виконанні Каміли Кабелло і аранжування популярних поппісень, зокрема Single Ladies Бейонсе.

У трейлері можна побачити повний акторський склад "Попелюшки":

Каміла Кабелло – Попелюшка;

Ніколас Голіцин – принц Роберт;

Біллі Портер – фея;

Ідіна Мензел – Вівіан, мачуха Попелюшки;

Мінні Драйвер – королева Беатріс;

Пірс Броснан – король Роуен.

"Попелюшка" 2021: дивіться трейлер

Сюжет фільму "Попелюшка"

У юної дівчинки померла мати, тому батько одружився з іншою жінкою. Згодом тато помирає теж, тому Попелюшка залишається під опікою злої мачухи та її нестерпних доньок. Але одного дня Король Роуен влаштовує бал з нагоди повернення його сина-принца Роберта із чужини. Одразу ж там відбуваються оглядини, де принц може знайти свою майбутню дружину. Попелюшка теж хоче туди потрапити, тому на допомогу приходить фея-хрещена, яка допомагає їй з одягом для балу. У палаці дівчині вдається підкорити увагу принца, але через те, що їй о 12 годині потрібно повернутись додому, бо чари зникнуть, вона біжить та губить туфельку. Принц довго намагається знайти загадкову дівчину, аби бути з нею потім усе життя.