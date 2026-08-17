Как сообщает Hollywood Reporter, новость была представлена на фан-мероприятии D23. Глава Disney Animation Джаред Буш подтвердил, что в новом мультфильме вернутся любимые персонажи.



"Зоотрополис 2" / Фото Disney



Правда, есть одна небольшая деталь: на этот раз история будет связана еще и с птицами. Что именно Disney придумал для пернатых обитателей Зоотрополиса, пока не раскрывают.

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Первый "Зоотрополис" вышел в 2016 году и собрал более миллиарда долларов в мировом прокате.

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А вторая часть оказалась еще успешнее. "Зоотрополис 2" заработал около 1,87 миллиарда долларов, став самым кассовым анимационным фильмом в истории Голливуда.

Так что Джуди Хопс в исполнении Джиннифер Гудвин и Ник Уайлд, которого озвучивает Джейсон Бейтман, снова вернутся к своим приключениям в мегаполисе, где хищники, травоядные и, похоже, теперь еще и птицы пытаются что-то сделать, чтобы ужиться.

А создатели уже давно намекали, что хотят оставаться в мире "Зоотрополиса" как можно дольше. По словам Джареда Буша, в этой вселенной еще огромное количество историй, ведь зрители пока увидели лишь один город на одной планете.

А недавно вышел трейлер громкой премьеры осени – триллера "Верити" по мотивам одноименной книги.