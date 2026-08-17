Як повідомляє hollywoodreporter новину презентували на фанатському заході D23. Глава Disney Animation Джаред Буш підтвердив, що у новому мультфільмі повернуться улюблені персонажі.
"Зоотрополіс 2" / Фото Disnay
Щоправда, є маленька деталь: цього разу історія буде пов’язана ще й із птахами. Що саме Disney придумав для пернатих мешканців Зоотрополіса, поки не розкривають.
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Перший "Зоотрополіс" вийшов у 2016 році та зібрав понад мільярд доларів у світовому прокаті.
А друга частина виявилася ще успішнішою. "Зоотрополіс 2" заробив близько 1,87 мільярда доларів, ставши найкасовішим анімаційним фільмом в історії Голлівуду.
Тож Джуді Гопс у виконанні Джинніфер Гудвін та Нік Вайлд, якого озвучує Джейсон Бейтман, знову повернуться до своїх пригод у мегаполісі, де хижаки, травоїдні та, схоже, тепер ще й птахи намагаються якось ужитися.
А творці вже давно натякали, що хочуть залишатися у світі "Зоотрополіса" якомога довше. За словами Джареда Буша, у цьому всесвіті ще величезна кількість історій, адже глядачі поки побачили лише одне місто на одній планеті.
А ще нещодавно вийшов трейлер гучної прем’єри осені – трилеру "Веріті" за мотивами однойменної книги.