Актриса отмечает, что на самом деле большинство россиян не осознает масштабы страданий, которые российские войска приносят украинцам. А то, что ее бабушка смотрит по телевизору, назвала мутью.

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Российская актриса Мария Машкова осудила войну России против Украины

Путин заслуживает трибунала в Гааге

Актриса убеждена, что Владимир Путин заслуживает трибунала в Гааге. По ее мнению, под судом за поддержку пропаганды может быть ее родной отец.

Я считаю так, абсолютно он заслуживает суда. Справедлив и открыт, где мы увидим все доказательства,

– рассказала Машкова в интервью с журналистом Юрием Дудем для его ютуб-канала в ответ на Путина.

Бабушка Машковой – под влиянием российской пропаганды

Если к позиции отца Машкова уже привыкла, то говорить о бабушке ей было труднее всего.

"Бабушка, которая любит меня больше всего на свете, которая смотрела все эти каналы через меня, потому что там меня показывают. И когда я к ней приезжала, у нас была такая игра: я ей говорила: "Ну, давай смотреть твою муть, рассказывай мне, что там происходит". И я лежала с ней смотрела телевизор. Она рассказывала, в какой ситуации сейчас Волочкова, что там у Малахова происходит, какие проблемы у Баскова. Она хохотала всегда, поэтому мне казалось, что она все понимает, будучи педагогом истории, этики и эстетики. Я думала, она прекрасно понимает, что это муть. Оказалось, она не понимает. Она целиком и полностью верит", – рассказала актриса.

Кроме этого, бабушка человек намекнул, что Машкова – иностранный агент. Таким образом, звезда решила "просветить" родного человека и навести на путь истины.

Машкова была в шоке, когда любимая бабушка назвала ее иностранным агентом. Однако актриса не осуждала родственницу, а решила с ней во всем разобраться.

"Ей сложно приходится, потому что она меня знает. Она знает, как я живу, но при этом в какой-то момент она мне стала отвечать на английском, типа пыталась намекнуть, что я иностранный агент. Я сказала: "Да, бабушка, давай три шага назад, обсудим, что ты хочешь мне сказать"... С бабушкой сложно. Она от сибирской родни вот это слышит, но у нее есть посередине моя мама и младший сын Денис, которого я обожаю, он все понимает и очень поддерживает меня, поэтому бабушка "между" находится", – прокомментировала она.

Машкова старается, что бабушка открыла глаза и "перешла на сторону добра". В связи с этим знаменитость присылала ей интервью с русскими деятелями культуры, которые аргументированно рассказывают, почему выступили против войны и путинского режима. Пока это не работает, но Машкова не теряет надежды.

Я ей показываю интервью, но в какой-то момент я поняла, что этого не надо делать. Мой психотерапевт посоветовала мне перестать убеждать бабушку, потому что если она по-настоящему поймет, что происходит и как нас обманули, она может и не выдержать.

сказала звезда.

"Хотя, мне кажется, даже если будет какое-то развенчание, культ личности, послушаем доклад еще раз, бабушка все равно не поверит... В это невозможно поверить. Да и дед с фамилией Шевченко. Наверное, срабатывает защитный рефлекс. Я хотела его убедить, я много всего делала. Отца я не хотела убеждать, а бабушку хотела. Пока не получилось, хотя мне кажется, что она что-то понимает. Возможно, это только моя надежда", – прокомментировала Машкова.

Кстати говоря. Мария Машкова уже несколько лет, как живет с мужем и двумя дочерьми в США.