Когда в душе звучит музыка: вышел трейлер первого в мире анимационного мюзикла "Пой 2"

B&H Film Distribution Company показали украинский трейлер анимационного фильма "Пой 2", премьера которого в Украине запланирована на 30 декабря 2021 года.

О чем мультфильм "Пой"

Анимационный фильм "Пой 2" от студии Illumination Entertainment о том, что рутина и проблемы не способны погубить мечту, а деньги не всегда выступают мотивацией, когда делаешь то, что любишь. Это зрителю доводит стая зверей на пути к воплощению мечты. А 30 декабря 2021 года будем петь вместе с ними в кино!

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Создатели "Пой" берут типичные человеческие проблемы на пути к мечте и щедро раздают их зверям, которые и выступают главными героями мультфильма. Их жизнь и быт идентичны с человеческими, и, соответственно, мечты тоже ничем не отличаются. В этом случае – это вокал. "Пой 2" – хороший, позитивный и мелодичный мультфильм, который вдохновляет сделать наконец то, о чем давно мечтал, или хотя бы подпевать главным героям.

"Пой 2" 2021: смотрите украинский трейлер

Режиссером продолжения ленты выступил Гарт Дженнингс. К озвучиванию героев вернулись те же актеры:

Скарлетт Йоханссон;

Мэттью Макконахи;

Терон Эджертон;

Ник Кролл;

Риз Уизерспун и др.

"Пой 2" – это продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2016 году. Проект стал первым в мире анимационным мюзиклом. Герои перепели около 30 всемирно известных хитов. Эти песни в исполнении животных, то есть актеров, которые их озвучивали, длительное время держались в различных хит-парадах мира. При затратах на производство в 75 миллионов долларов мультфильм собрал в мировом прокате около 635 миллионов долларов. О работе над продолжением объявили в 2017 году", – отмечает "Планета кино".