Когда в душе звучит музыка: вышел трейлер первого в мире анимационного мюзикла "Пой 2"
Источник:ютуб Kinomania Film Distribution
B&H Film Distribution Company показали украинский трейлер анимационного фильма "Пой 2", премьера которого в Украине запланирована на 30 декабря 2021 года.
О чем мультфильм "Пой"
Анимационный фильм "Пой 2" от студии Illumination Entertainment о том, что рутина и проблемы не способны погубить мечту, а деньги не всегда выступают мотивацией, когда делаешь то, что любишь. Это зрителю доводит стая зверей на пути к воплощению мечты. А 30 декабря 2021 года будем петь вместе с ними в кино!
Интересно Звезда "Вестсайдской истории" сыграет главную роль в "Белоснежке и семь гномов"
Создатели "Пой" берут типичные человеческие проблемы на пути к мечте и щедро раздают их зверям, которые и выступают главными героями мультфильма. Их жизнь и быт идентичны с человеческими, и, соответственно, мечты тоже ничем не отличаются. В этом случае – это вокал. "Пой 2" – хороший, позитивный и мелодичный мультфильм, который вдохновляет сделать наконец то, о чем давно мечтал, или хотя бы подпевать главным героям.
"Пой 2" 2021: смотрите украинский трейлер
Режиссером продолжения ленты выступил Гарт Дженнингс. К озвучиванию героев вернулись те же актеры:
- Скарлетт Йоханссон;
- Мэттью Макконахи;
- Терон Эджертон;
- Ник Кролл;
- Риз Уизерспун и др.
"Пой 2" – это продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2016 году. Проект стал первым в мире анимационным мюзиклом. Герои перепели около 30 всемирно известных хитов. Эти песни в исполнении животных, то есть актеров, которые их озвучивали, длительное время держались в различных хит-парадах мира. При затратах на производство в 75 миллионов долларов мультфильм собрал в мировом прокате около 635 миллионов долларов. О работе над продолжением объявили в 2017 году", – отмечает "Планета кино".