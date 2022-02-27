Звезда "Бондианы" Ольга Куриленко поддержала Украину
Источник:Инстаграм
Голливудская актриса Ольга Куриленко родом из Бердянска. Недавно знаменитость опубликовала в инстаграме слова поддержки украинскому народу и посоветовала ему "прощаться с подлыми людьми".
Актриса Ольга Куриленко, которая ранее заявляла, что в ней не течет украинская кровь, рассказала, что думает о войне России с Украиной.
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Артистка опубликовала в инстаграме два поста. В одном лаконично написала, что молится за Украину и всех ее жителей, а во втором, что ей грустно видеть, какими оказываются люди в самое трудное время.
И, к сожалению, мы видим истинную ценность некоторых людей в самые трудные времена, как сейчас... Но лучше открыть глаза позже, чем никогда! Попрощайтесь с подлыми людьми! Настало время "уборки"! Окружите себя только любовью и светом,
– поделилась Куриленко.
Ольга Куриленко отреагировала на войну России с Украиной / Фото из инстаграма актрисы
Чем известна Ольга Куриленко?
- Ольга Куриленко родилась в Бердянске. В 13-летнем возрасте девочку заметили московские модельные агенты и пригласили работать в этой сфере.
- В 16 лет Куриленко уехала в Париж и работала там в модельном агентстве Madison.
- В 2005 году девушка дебютировала в кино. Тогда она снялась в ленте "Безымянный палец".
- В 2008 году Ольга сыграла роль Камиллы, любимой Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", что принесло ей бешеную популярность.
- Актриса известна своей неоднозначной гражданской позицией. 9 мая 2020 года она опубликовала в инстаграме сообщение, в котором поздравила европейское общество с Днем памяти и примирения, а подписчиков из стран бывшего Советского Союза – с Днем Победы. В комментариях к публикации она отметила, что считает себя "славянкой", а у нее вообще нет украинской крови.