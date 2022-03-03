Звезда "Дракулы" Люк Эванс резко высказался о России и призвал спасать украинских детей

На своей инстаграм-странице британский актер Люк Эванс призвал остановить войну России против Украины. Он также опубликовал резкое заявление по поводу российского правления.

Как сообщает 24 канал, артист опубликовал три поста на своей официальной странице в инстаграмме, посвященные войне России против Украины.

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Первое сообщение Эванса было опубликовано 6 дней назад, 25 февраля, – во второй день вторжения оккупантов на территорию Украины. Сообщение сопровождалось личной позицией актера, в которой он осудил государственное руководство России, назвав "архаической идеологией".

Вот, что делает война, лицо этой женщины показывает боль, страдания и нищету, которые она причиняет невиновным, оказавшимся в центре событий. Все во имя чего? Архаическая идеология и полное игнорирование того, некоторые мы на самом деле, как человеческая раса, в 2022 году!,

– написал Люк Эванс.

Во втором сообщении актер распространил информацию с призывом спасти украинских детей, которые находятся под угрозой вражеских войск вот уже восьмой год.

В третьем он показал видео из Лондона, где видно, как здания Великобритании подсвечены в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины.

, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь

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