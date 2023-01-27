Лента "Все страхи Бо" появится в украинских кинотеатрах весной. Известно также, что это третья коллаборация Астера со студией А24 после культовых фильмов "Наследственность" и "Солнцестояние". Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе ленты.

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"Все страхи Бо": что известно

Создатели картины презентовали локализованный украинский трейлер будущего сюрреалистического комедийного фильма ужасов, демонстрирующий все грани таланта знаменитого актера Хоакина Феникса – молниеносного лауреата премии Оскар и главного "Джокера" мирового кино. Ари Астер выступил в новом проекте как сценарист, режиссер и продюсер.

Все сюжетные линии авторы содержат в секрете. Однако голливудская компания, которая стоит также за "оскаровскими" номинантами "Кит" и "Все всегда и одновременно", процитировала режиссера и от себя дополнила, что новый проект является "кошмарной комедией", а по сюжету отметила следующее: "Ибо пройдет свой путь от начала до конца.А возможно и наоборот – от конца к началу, где его ждет источник всего, ведь, как известно, все, чего вы хотите, есть с другой стороны страха.Как закончится это странное путешествие? свои страхи, решится ли взглянуть в глаза своим фобиям? Все ответы – в фильме"

Кроме Хоакина Феникса, в съемках приняли участие:

Натан Лейн,

Патти Лупон,

Эми Райан,

Кайли Роджерс,

Паркер Поузи и другие.

"Все страхи Бо": смотрите трейлер фильма