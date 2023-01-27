Со звездой "Джокера" Хоакином Фениксом: вышел трейлер загадочного фильма "Все страхи Бо"

27 января 2023, 16:49
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Хоакин Феникс сыграл в новом фильме режиссера-визионера Ари Астера от студии А24 "Все страхи Бо". Что известно о ленте и каким получился трейлер – смотрите ниже.

Лента "Все страхи Бо" появится в украинских кинотеатрах весной. Известно также, что это третья коллаборация Астера со студией А24 после культовых фильмов "Наследственность" и "Солнцестояние". Об этом 24 каналу сообщили в пресс-службе ленты.

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"Все страхи Бо": что известно

Создатели картины презентовали локализованный украинский трейлер будущего сюрреалистического комедийного фильма ужасов, демонстрирующий все грани таланта знаменитого актера Хоакина Феникса – молниеносного лауреата премии Оскар и главного "Джокера" мирового кино. Ари Астер выступил в новом проекте как сценарист, режиссер и продюсер.

Все сюжетные линии авторы содержат в секрете. Однако голливудская компания, которая стоит также за "оскаровскими" номинантами "Кит" и "Все всегда и одновременно", процитировала режиссера и от себя дополнила, что новый проект является "кошмарной комедией", а по сюжету отметила следующее: "Ибо пройдет свой путь от начала до конца.А возможно и наоборот – от конца к началу, где его ждет источник всего, ведь, как известно, все, чего вы хотите, есть с другой стороны страха.Как закончится это странное путешествие? свои страхи, решится ли взглянуть в глаза своим фобиям? Все ответы – в фильме"

Кроме Хоакина Феникса, в съемках приняли участие:

  • Натан Лейн,
  • Патти Лупон,
  • Эми Райан,
  • Кайли Роджерс,
  • Паркер Поузи и другие.

"Все страхи Бо": смотрите трейлер фильма

 

Автор: Наталія Гулій