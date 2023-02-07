Украину впервые посетит звезда "Игры престолов" Джек Глисон: где можно будет встретиться с актером

Уже 16 февраля в Украину приедет ставший широко известным ирландский актер Джек Глисон, сыграв ведущую роль Короля Джоффри в популярном сериале "Игра престолов". В нашей стране он пробудет 3 – 4 дня.

Джек Глисон приедет в Киев. Там он проведет несколько мастер-классов и воркшопов по мастерству актера, встретится с украинскими военнослужащими, примет участие в благотворительном собрании средств и аукционах в поддержку ВСУ, а также посетит столичные театры.

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Джек Глисон приедет в Киев 16 февраля

Режиссер "Честного Театра" на своей странице в фейсбуке отметила, что "Джек не просто едет в Украину, он еще и гонит пикап для ВСУ вместе с друзьями".

16 февраля в 12.00 в Театре юного зрителя на Липках состоится открытое мероприятие. Джек в неформальной атмосфере пообщается с украинскими актерами, а также выйдет на короткий брифинг для представителей СМИ,

– рассказали 24 канала.

В этот же день в театре Джек станет главным гостем 17 киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.

Джек Глисон / Кинориум