По словам звезды "Крепостной", "фронт "На каблуке" танцевал для поддержки наших военных". Ведь каждая девочка, пришедшая в посещающую актрису школу Pole Dance, внесла денежный вклад для наших ребят.

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Анна Сагайдачная показала танец на пилоне

За три благотворительных мастер-классы удалось собрать более 6 тысяч гривен. Спасибо тренерам, которые работали для нас совершенно бесплатно,

– сообщила Анна.

Как известно, средства от занятий отправляют фонду "Вернись живым". Сагайдачная поблагодарила своего тренера за такую инициативу, возможность и танцевать, и помогать ВСУ одновременно.

Любое дело может быть сейчас полезным для нашей Украины,

– поделилась Анна Сагайдачная.

Анна Сагайдачная танцует на пилоне: смотрите видео

Фильмография актрисы

Кроме "Крепостной", Сагайдачная снялась в следующих проектах:

"Справедливость";

"Сводная";

"Без тебя";

"Отпуск в сосновом лесу";

"Тросинка на ветру";

"Птица души";

"подлежит уничтожению";

"Контакт";

"В воскресенье утром зелье копало".

Напомним, до войны Анна постоянно общалась на русском языке. С началом полномасштабного вторжения звезда перешла на украинский и теперь гордится этим.

Кроме того, звезда считает, что поддержка в военное время – это очень ценно. В начале войны она также "отфильтровала" коллег и оставила возле себя только самых родных. Больше об этом читайте по ссылке.