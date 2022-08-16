За словами зірки "Кріпосної", "фронт "На підборах" танцював для підтримки наших військових". Адже, кожна дівчинка, яка прийшла у школу Pole Dance, що відвідує акторка, зробила грошовий внесок для наших хлопців.
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Ганна Сагайдачна показала танець на пілоні
За три благодійних майстер-класи вдалося зібрати більш як 6 тисяч гривень. Дякую тренерам, які працювали для нас абсолютно безкоштовно,
– повідомила Ганна.
Як відомо, кошти від занять відправляють фонду "Повернись живим". Сагайдачна подякувала своїй тренерці за таку ініціативу, можливість і танцювати, і допомагати ЗСУ одночасно.
Будь-яка справа може бути зараз корисною для нашої неньки,
– поділилася Ганна Сагайдачна.
Ганна Сагайдачна танцює на пілоні: дивіться відео
Фільмографія акторки
Окрім "Кріпосної", Сагайдачна знялася у таких проєктах:
- "Справедливість";
- "Зведена";
- "Без тебе";
- "Відпустка у сосновому лісі";
- "Тросинка на вітрі";
- "Птах душі";
- "Підлягає знищенню";
- "Контакт";
- "У неділю зранку зілля копала".
Нагадаємо, до війни Ганна постійно спілкувалася російською мовою. З початком повномасштабного вторгнення зірка перейшла на українську і тепер пишається цим.
Крім цього, зірка вважає, що підтримка у воєнний час – це дуже цінно. На початку війни вона також "відфільтрувала" колег і залишила біля себе лише найрідніших. Більше про це читайте за посиланням.