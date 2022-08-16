Фронт "На каблуке": украинская актриса Сагайдачная зажгла танцем на пилоне, чтобы помочь ВСУ
Источник:Инстаграм Анны Сагайдачной
Украинская актриса Анна Сагайдачная не только снимается в фильмах и сериалах, но страстно танцует. На днях звезда показала танец на пилоне для поддержки наших военных. О чем идет речь – читайте ниже.
По словам звезды "Крепостной", "фронт "На каблуке" танцевал для поддержки наших военных". Ведь каждая девочка, пришедшая в посещающую актрису школу Pole Dance, внесла денежный вклад для наших ребят.
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Анна Сагайдачная показала танец на пилоне
За три благотворительных мастер-классы удалось собрать более 6 тысяч гривен. Спасибо тренерам, которые работали для нас совершенно бесплатно,
– сообщила Анна.
Как известно, средства от занятий отправляют фонду "Вернись живым". Сагайдачная поблагодарила своего тренера за такую инициативу, возможность и танцевать, и помогать ВСУ одновременно.
Любое дело может быть сейчас полезным для нашей Украины,
– поделилась Анна Сагайдачная.
Анна Сагайдачная танцует на пилоне: смотрите видео
Фильмография актрисы
Кроме "Крепостной", Сагайдачная снялась в следующих проектах:
- "Справедливость";
- "Сводная";
- "Без тебя";
- "Отпуск в сосновом лесу";
- "Тросинка на ветру";
- "Птица души";
- "подлежит уничтожению";
- "Контакт";
- "В воскресенье утром зелье копало".
Напомним, до войны Анна постоянно общалась на русском языке. С началом полномасштабного вторжения звезда перешла на украинский и теперь гордится этим.
Кроме того, звезда считает, что поддержка в военное время – это очень ценно. В начале войны она также "отфильтровала" коллег и оставила возле себя только самых родных. Больше об этом читайте по ссылке.