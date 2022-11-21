Звезда "Могучих рейнджеров" Джейсон Фрэнк покончил жизнь самоубийством, как и его дочь

21 ноября 2022 , 15:17
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Источник:

TMZ

Американский актер Джейсон Дэвид Фрэнк, известный своей ролью Томми Оливера в "Могучих рейнджерах", покончил с собой 19 ноября. Это произошло в возрасте 49 лет.

Причины суицида не разглашают. Известно, что год назад покончила жизнь самоубийством его дочь.

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Джейсон Дэвид Фрэнк скончался в возрасте 49 лет

Многие инсайдеры сообщают, что в последние годы актер страдал от депрессии. На это повлиял развод с супругой в 2022 году и смерть приемной дочери в 2021 году. Кроме того, Фрэнк пытался остаться лицом франшизы, но с этим тоже были затруднения. В 2022 году актер сообщил, что ушел из проекта "Могучих рейнджеров". В 2018 году он в последний раз повторил свою роль Томми в 10 серии "Могучих рейнджеров" к 25-летию франшизы.

Он являлся источником вдохновения для стольких людей. Нам очень не хватит его присутствия. Так грустно терять еще одного члена нашей семьи рейнджеров,
– сказал актер Уолтер Джонс, известный ролью Зака ​​Тейлора из "Могучих рейнджеров".

Джейсон Дэвид Фрэнк в сериале "Могучие рейнджеры" (третье дело) / Фото из Кинориума

Что еще известно о Джейсоне Дэвиде Фрэнке

Американский актер и боец ​​смешанных единоборств. Сыграл в более чем 30 фильмах и сериалах. Персонажа Томми Оливера Фрэнк воплотил не только в "Могучих рейнджерах", но и в других экранизациях: "Дикая сила", "Турбо", "Зео", "Дино Гром", "Мегафорс" и т.д. Перед смертью сыграл в фэнтезийном проекте "Легенда белого дракона", премьера которого запланирована на 2023 год.
Автор: Наталія Гулій