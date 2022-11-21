Причин суїциду не розголошують. Відомо, що рік тому покінчила життя самогубством його донька.

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Джейсон Девід Френк помер у віці 49 років

Чимало інсайдерів повідомляють, що останні роки актор страждав від депресії. На це вплинуло розлучення з дружиною у 2022 році та смерть прийомної доньки у 2021 році. Крім того, Френк намагався залишитися обличчям франшизи, але з цим також були труднощі. У 2022 році актор повідомив, що пішов із проєкту "Могутніх рейнджерів". У 2018 році він востаннє повторив свою роль Томмі в 10 серії "Могутніх рейнджерів" до 25-річчя франшизи.

Він був джерелом натхнення для стількох людей. Нам дуже не вистачатиме його присутності. Так сумно втрачати ще одного члена нашої родини рейнджерів,

– сказав актор Волтер Джонс, відомий роллю Зака ​​Тейлора з "Могутніх рейнджерів".

Джейсон Девід Френк у серіалі "Могутні рейнджери" (третій справа) / Фото з Кіноріуму