Звезда "Сватов" и "Папика" ждет ребенка: фото с беременным животиком

Украинская актриса Дарья Рыбак, известная по ролям в сериалах "Сваты", "100 тысяч минут вместе" и "Папик", поделилась радостным известием. Она со своим тайным любимым ждет ребенка.

В инстаграме 33-летняя звезда сообщила, что станет мамой. Она опубликовала светлое фото с голым животом. Кто ее любимый, звезда не сообщает.

Читайте також "Я не самовлюбленная": Ирма Витовская призналась, что не любит публичность и является "закрытым" человеком

Дарья Рыбак, снявшаяся в сериалах "Папик" и "Сваты" беременна первенцем

В старости актриса рассказала, что уже очень давно хотела поделиться со своими поклонниками хорошей новостью. Она написала: "У каждого из нас есть причина жить. У каждого из нас, каждый день, есть причины просыпаться, улыбаться, благодарить за жизнь и наслаждаться этой жизнью! Моя причина у меня сейчас под сердцем. Это мое чудо, мое счастье и мой спокойствие… Ваше – как минимум, в отражении зеркала! Жизнь продолжается! Его невозможно остановить! Не забывайте об этом!".

Мое тихое счастье,

– Дарья подписала фото.



Беременная Дарья Рыбак / Фото из инстаграма звезды

Подписчики не сдержали эмоций и в комментариях искренне порадовались за Дарию. В частности, коллегу поздравили:

Настя Цимбалара,

Екатерина Тишкевич,

Дарья Петрожицкая

Мишель Андроде.

Как известно, сейчас звезда находится в Валенсии.

Что известно о Дарье Рыбак

Украинская актриса театра и кино родилась в 1989 году. Она училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Дебютировала в 2010 году на сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

За ее плечами участие в более чем 25 телевизионных проектах. Сыграла в таких сериалах: