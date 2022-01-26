О дате премьеры авторы сообщат позже. Известно, что это будет минисериал, создателем которого выступит американская драматург Раэль Такер, она уже написала сценарий первого эпизода.

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"Позже" – это что-то ужасное, трогательное и странное. Конечно, это же Стивен Кинг. Адаптация книги одного из моих любимых писателей с невероятным партнером Blumhouse и несравненной Люси Лью – это мечта, ставшая реальностью,

– поделилась сценаристка Раэль Такер.

В книге "Позже", вышедшей в 2021 году, речь идет о литературном агенте Тиа, которая сама воспитывает сына Джейми Коклина. Когда ее клиент умирает, она в тревоге понимает, что он не успел ей передать материалы по новой книге. Однако, ее сын имеет необычный дар – может разговаривать с недавно умершими людьми и даже видеть их. Эта способность, конечно, пугает парня, но в этом особом случае помогает ему. Джейми пытается установить связь с умершим писателем, передает маме содержание книги, а она ее публикует.

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Обложка книги "Позже" Стивена Кинга / Фото Amazon