Про дату прем’єри автори повідомлять згодом. Відомо, що це буде мінісеріал, творцем якого виступить американська драматургиня Раель Такер, вона вже написала сценарій першого епізоду.

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"Пізніше" – це щось жахливе, зворушливе та дивне. Звичайно, це ж Стівен Кінг. Адаптація книги одного з моїх улюблених письменників із неймовірним партнером Blumhouse та незрівнянною Люсі Лью – це мрія, що стала реальністю,

– поділилася сценаристка Раель Такер.

У книзі "Пізніше", що вийшла у 2021 році, йдеться про літературного агента Тіа, яка сама виховує сина Джеймі Кокліна. Коли її клієнт помирає, вона в тривозі розуміє, що він не встиг їй передати матеріали щодо нової книги. Однак, її син має незвичайний дар – може розмовляти з нещодавно померлими людьми та навіть бачити їх. Ця здатність, звісно, лякає хлопця, але в цьому особливому випадку допомагає йому. Джеймі намагається встановити зв’язок із померлим письменником, передає мамі зміст книги, а вона її публікує.

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Обкладинка книги "Пізніше" Стівена Кінга / Фото Amazon