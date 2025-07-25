Это кража, – звезда "Поймать Кайдаша" шокировал, как продюсеры наживаются на актерах
- Актер Виктор Жданов заявил, что некоторые продюсеры пользуются войной, предлагая актерам сниженную оплату, тогда как сами зарабатывают неизменные гонорары.
- Жданов критикует такую практику как проявление коррупции и отмечает, что честный труд всех участников съемочного процесса обеспечивает удовлетворение для всей команды.
Из-за полномасштабного вторжения многие актеры снизили свою ставку и были готовы работать за меньшие гонорары. Но оказывается, что некоторые продюсеры этим пользуются.
Заслуженный артист Украины Виктор Жданов рассказал об этой проблеме в интервью Алине Доротюк, передает Кино 24. По его мнению, это проявление коррупции, которую надо побороть.
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Виктор Жданов рассказал, что в продюсерской группе ему посоветовали снизить свою ставку из-за полномасштабной войны. Но потом он узнал, что некоторые продолжил зарабатывать те же средства, которые получал до российского вторжения.
Тебя обманывают. Это просто нечестно, это бессовестно, вот и все. Пользуясь войной, ты получаешь те же деньги, а мне предлагаешь понизить? Это называется воровство. Ты воруешь у государства, у меня, у того, того. Это называется коррупция. И не зря, пока мы от нее не избавимся, у нас очень все будет скрипучее,
– считает актер.
Звезда "Поймать Кайдаша" добавил, что бывают случаи, когда вся команда работает честно и выплачивает актерам соответствующий гонорар. Тогда все остаются довольными. Зато обман со стороны продюсеров отбивает желание сниматься в кино.
"За кого тебя считают? Как говорят на Львовщине: "Ты рагуль какой-то, или что?". Почему это ты считаешь, что ты высшая каста, а мы такое быдло? Ну, не знаю. Это безобразие", – подытожил Виктор Жданов.
Чем известен Виктор Жданов?
- Виктор Жданов – украинский актер театра и кино и Заслуженный артист Украины. Он дважды побеждал в премии "Золота дзиґа".
- Виктор Жданов работал артистом в херсонских театрах, с 2000 до 2014 был в театре в Донецке. Переехав в Киев, устроился в Театр на левом берегу. Сейчас является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
- Популярность и народную любовь Виктору Жданову принесли роли в фильме "Киборги". Также известен участием в фильмах "Вулкан", "Домой", "Захар Беркут", "Поймать Кайдаша", "И будут люди", "Сага", "Собрание ОСМД" и многих других.