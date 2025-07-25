Заслужений артист України Віктор Жданов розповів про цю проблему в інтерв'ю Аліні Доротюк, передає Кіно 24. На його думку, це вияв корупції, яку треба побороти.

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Віктор Жданов розповів, що в продюсерській групі йому порадили понизити свою ставку через повномасштабну війну. Та потім він дізнався, що дехто продовжив заробляти ті самі кошти, які отримував до російського вторгнення.

Тебе обманюють. Це просто нечесно, це безсовісно, от і все. Користуючись війною, ти отримуєш ті самі гроші, а мені пропонуєш понизити? Це називається крадіжка. Ти крадеш у держави, у мене, в того, того. Це називається корупція. І недаремно, поки ми її не позбудемось, у нас дуже все буде скрипуче,

– вважає актор.

Зірка "Спіймати Кайдаша" додав, що бувають випадки, коли вся команда працює чесно й виплачує акторам відповідний гонорар. Тоді всі залишаються задоволеними. Натомість обман з боку продюсерів відбиває бажання зніматися в кіно.

"За кого тебе вважають? Як кажуть на Львівщині: "Ти рагуль якийсь, чи що?". Чому це ти вважаєш, що ти вища каста, а ми таке бидло? Ну, не знаю. Це неподобство", – підсумував Віктор Жданов.

Чим відомий Віктор Жданов?