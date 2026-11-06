Разрыв со звездой "Все женщины – ведьмы" обернулся местью на съемках: неожиданное признание актера

Сериал "Все женщины – ведьмы" / Фото с сайта IMDb
Служебные романы в Голливуде редко обходятся без драмы. А если встречаться с ведьмой, пусть даже телевизионной, последствия могут оказаться еще более интересными. По крайней мере, именно так вспоминал свой роман с Алиссой Милано покойный актер Эрик Дейн.
Об этом сообщает Entertainment Weekly, в посмертных мемуарах "My Book of Days: A Memoir in Moments" звезда "Анатомии Грей" рассказал, как разрыв с Алиссой Милано якобы повлиял на его роль в культовом сериале "Все женщины – ведьмы".
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Актеры начали встречаться в 2003 году. Именно Милано предложила Дейну сыграть Джейсона Дина – владельца газеты и возлюбленного ее героини Фиби Галливелл.
Эрик Дейн / Фото Getty Images
Эрик согласился, но поставил одно условие: никакой магии. Он не хотел колдовать, размахивать волшебными палочками или участвовать в сверхъестественных приключениях. Сначала все шло по плану. Пока пара не рассталась.
По словам Дейна, после разрыва сценаристы вдруг решили втянуть его персонажа во всевозможные магические приключения. Актеру пришлось иметь дело с заклинаниями, котлами и огненными шарами.
"Я чуть не потерял сознание, когда прочитал сценарий", – шутил он, вспоминая эпизод, в котором его персонажа похищают демоны.
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Дейн предполагал, что такие сюжетные изменения могли быть своеобразной местью за разрыв с Милано. Впрочем, доказательств того, что сценаристы намеренно решили ему досадить, нет.
Несмотря на неловкую ситуацию, актеры расстались мирно и сохранили дружеские отношения. После смерти Эрика Дейна 19 февраля 2026 года Алисса Милано даже посвятила ему трогательный пост.
Ранее вдова актера рассказала, как прошли его последние дни.
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