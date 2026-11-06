Розрив із зіркою "Усі жінки – відьми" обернувся помстою на зйомках: несподіване зізнання актора

Про це повідомляє Entertainment Weekly, у посмертних мемуарах "My Book of Days: A Memoir in Moments" зірка "Анатомії Грей" розповів, як розрив з Аліссою Мілано нібито вплинув на його роль у культовому серіалі "Усі жінки – відьми".

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Актори почали зустрічатися у 2003 році. Саме Мілано запропонувала Дейну зіграти Джейсона Діна – власника газети та коханого її героїні Фібі Галлівелл.

Ерік Дейн / Фото Getty images



Ерік погодився, але поставив одну умову: жодної магії. Він не хотів чаклувати, розмахувати чарівними паличками чи брати участь у надприродних пригодах. Спочатку все йшло за планом. Аж поки пара не розійшлася.

За словами Дейна, після розриву сценаристи раптом вирішили втягнути його персонажа у всі можливі магічні пригоди. Актору довелося мати справу із заклинаннями, казанами та вогняними кулями.

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Я ледь не знепритомнів, коли прочитав сценарій, – жартував він, згадуючи епізод, у якому його персонажа викрадають демони.

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Дейн припускав, що такі сюжетні зміни могли бути своєрідною помстою за розрив із Мілано. Втім, доказів того, що сценаристи навмисно вирішили йому дошкулити, немає.

Попри незручну ситуацію, актори розійшлися мирно та зберегли дружні стосунки. Після смерті Еріка Дейна 19 лютого 2026 року Алісса Мілано, навіть, присвятила йому зворушливий допис.

Раніше вдова актора розповіла, як пройшли його останні дні.