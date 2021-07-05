Звезда сериала "Фарго" и "Форма воды" Майкл Стулбарг снимется в документальном сериале HBO Max
Источник:Deadline
Deadline сообщил, что актер сыграет в многосерийной драме HBO Max по мотивам документального фильма The Staircase. О роли актера и сюжете фильма "Лестница" – подробнее на Кино 24.
Майкл Стулбарг исполнит главную роль в драматической адаптации сериала HBO Max "Лестница", основанной на документальных материалах о реальных преступлениях. Актер сыграет Дэвида Рудольфа, адвоката Майкла Петерсона, который осужден за убийство своей жены (его будет играть Колин Ферт).
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Сюжет сериала The Staircase
Восьмисерийный сериал от режиссера Кристины Антонио Кампос и автора "Американской истории преступлений" Мэгги Кон, которая исследует жизнь Майкла Петерсона (Ферт), его большую семью в Северной Каролине и подозрительную смерть его жены Кэтлин (Коллетт).
Кроме Колина Ферта и Майкла Стулбарга к сериалу присоединились такие актеры:
- Тони Коллетт,
- Розмари Девитт,
- Джульетт Бинош,
- Паркер Поузи,
- Одесса Янг,
- Патрик Шварценеггер,
- Дейн ДеХаан,
- Оливия ДеДжонг,
- Софи Тернер.
Что известно об уголовном деле Петерсона
Сериал основан на документальных книгах и отчетах по делу Майкла Петерсона, который был осужден в 2003 году за убийство Кэтлин двумя годами ранее. В 2017 году обвинение было изменено на неумышленное убийство, и впоследствии Петерсон был освобожден из тюрьмы. Он утверждал, что его жена умерла после падения с лестницы в их доме после употребления алкоголя и валиума, но вскрытие показало, что она умерла от множественных травм, в том числе от ударов по затылку тупым предметом.
Майкл Стулбарг в фильме "Назови меня своим именем" / Кинориум
Новые проекты Майкла Стулбарга
Актер совсем недавно появился в художественном фильме "Ширли" и в фильме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" с Тильдой Суинтон и Тимоти Шаламе, который получил "Оскар". Что касается кино, то в следующий раз его увидят в фильме Bones & All того же Гуаданьино и драме "Ротко" режиссера Сэма Тейлора-Джонсона.