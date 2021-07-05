Майкл Стулбарг исполнит главную роль в драматической адаптации сериала HBO Max "Лестница", основанной на документальных материалах о реальных преступлениях. Актер сыграет Дэвида Рудольфа, адвоката Майкла Петерсона, который осужден за убийство своей жены (его будет играть Колин Ферт).

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Сюжет сериала The Staircase

Восьмисерийный сериал от режиссера Кристины Антонио Кампос и автора "Американской истории преступлений" Мэгги Кон, которая исследует жизнь Майкла Петерсона (Ферт), его большую семью в Северной Каролине и подозрительную смерть его жены Кэтлин (Коллетт).

Кроме Колина Ферта и Майкла Стулбарга к сериалу присоединились такие актеры:

Тони Коллетт,

Розмари Девитт,

Джульетт Бинош,

Паркер Поузи,

Одесса Янг,

Патрик Шварценеггер,

Дейн ДеХаан,

Оливия ДеДжонг,

Софи Тернер.

Что известно об уголовном деле Петерсона

Сериал основан на документальных книгах и отчетах по делу Майкла Петерсона, который был осужден в 2003 году за убийство Кэтлин двумя годами ранее. В 2017 году обвинение было изменено на неумышленное убийство, и впоследствии Петерсон был освобожден из тюрьмы. Он утверждал, что его жена умерла после падения с лестницы в их доме после употребления алкоголя и валиума, но вскрытие показало, что она умерла от множественных травм, в том числе от ударов по затылку тупым предметом.



Майкл Стулбарг в фильме "Назови меня своим именем" / Кинориум

Новые проекты Майкла Стулбарга

Актер совсем недавно появился в художественном фильме "Ширли" и в фильме Луки Гуаданьино "Назови меня своим именем" с Тильдой Суинтон и Тимоти Шаламе, который получил "Оскар". Что касается кино, то в следующий раз его увидят в фильме Bones & All того же Гуаданьино и драме "Ротко" режиссера Сэма Тейлора-Джонсона.