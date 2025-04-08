Главную роль в сериале исполнила Антонина Хижняк, героиня которой под прикрытием стала администратором отеля "Либерман". А партнером Хижняк стал Сергей Стрельников. Он сыграл Алексея, охранника этого заведения, который ранее работал в СБУ. Кино 24 расскажет, где сейчас актер и что известно о его жизни.

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Кем планировал стать Стрельников

Сергей Стрельников родился в России, но еще в детстве родители переехали с ним в Украину. В одном из интервью актер рассказывал, что с детства думал об актерстве. Как-то в школе он играл ковбоя и тогда представлял себя Клинтом Иствудом. После школы Сергей поступил в училище культуры, а затем в Киевский университет театра и кино имени Карпенко-Карого.

Отказался от жизни в России

К 2014 году Сергей Стрельников стал довольно популярным в России. Его приглашали на главные роли. Но после начала российско-украинской войны он завершил все контракты и вернулся в Украину. После начала полномасштабного вторжения актер неоднократно устраивал сборы на нужды ВСУ.

Знаете, уже восемь лет я не работаю в России, и восемь лет, как я не пью алкоголь. И это не просто совпадение. Трезвому нормальному человеку там очень тяжело,

– делился Стрельников.

Что известно о личной жизни

В студенческие годы Сергей познакомился с Викторией Литвиненко, которую знают по сериалу "Первые ласточки". На съемках другого проекта пара познакомилась ближе и через несколько лет актеры поженились. Сергей и Виктория воспитывают двоих детей: дочь Варвару и сына Сильвестра.



Сергей Стрельников с женой и сыном / Фото Viva!

Интересно, что брат и сестра актера, Антон Скрипец и Ева Стрельникова, тоже работают в киноиндустрии.

Последние проекты Сергея Стрельникова

Актер активно снимается в украинских кино и сериалах, которых в его фильмографии уже более 50. Главная роль в историческом фильме "Довбуш" принесла ему широкую известность.

"Довбуш": смотрите трейлер онлайн

За время полномасштабной войны Сергей Стрельников появился в таких сериалах как "Хрустальные источники", "Просто Надежда", "Зов любви", "Врач по призванию".

Сейчас в сети обсуждают сериал "Ключи от правды", где у Стрельникова и его партнерши Антонины Хижняк невероятная химия. К тому же Сергей был постановщиком контактных боев в некоторых сценах.

У меня было пять партнеров. Мы пробовались с каждым, и вот что-то как-то все не то, и те ребята боятся меня. Особенно, где надо обнять, какую-то любовь сыграть. И тут приходит Стрельников. С первой сцены – все понятно,

– описала их сотрудничество Хижняк.



Сергей Стрельников и Антонина Хижняк в сериале / Фото 1+1

Кроме того, 10 марта стартовал новый сезон сериала "Вскрытие покажет", где он сыграл непростого персонажа.

Сергей Стрельников не раз признавался, что не любит публичность, интервью и тому подобное. Поэтому он не так активно показывает свою жизнь. Но зрители всегда имеют возможность увидеть любимого актера на экране.