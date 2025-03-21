Их химия на экране не оставляет равнодушными даже самых требовательных критиков. Антонина Хижняк, которая исполнила одну из главных ролей в сериале, честно рассказала о своем опыте работы с Сергеем. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на сайт 1+1.

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Антонина Хижняк поделилась впечатлениями от работы со Стрельниковым: что сказала актриса

Артистка поделилась, что сотрудничество с коллегой стало для нее настоящим профессиональным открытием. Она призналась, что получила невероятный опыт, работая вместе с таким талантливым партнером, как Сергей Стрельников.

Я ему благодарна, потому что это невероятный опыт. С ним очень комфортно работать не только, как с актером, но и как с постановщиком трюков. Потому что он знает меня и мои возможности. Он рассчитывает на меня, как на профессионала и ставит трюки, не жалея меня. Это крутой опыт,

– поделилась актриса.

Хижняк поделилась, что ей удалось выполнить трюки в сериале благодаря ее физической подготовке и опыту. Она перевоплотилась в опытную следовательницу и продемонстрировала, что на съемочной площадке готова к любым вызовам. Артистка отметила, что очень любит трюки и не боится трудностей.

По ее словам, если нужно прыгать – она будет прыгать, если нужно падать – она будет падать столько раз, сколько нужно. Она считает, что это часть работы и относится к своему телу как к инструменту.

Она также вспомнила, что в одной сцене ей пришлось падать 15 раз на колени, что привело к большому синяку. Однако, по ее словам, важно приносить удовольствие зрителям, а все, что происходит за кадром, должно оставаться за кадром.

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