Їхня хімія на екрані не залишає байдужими навіть найвибагливіших критиків. Антоніна Хижняк, яка виконала одну з головних ролей у серіалі, чесно розповіла про свій досвід роботи з Сергієм. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сайт 1+1.

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Антоніна Хижняк поділилась враженнями від роботи зі Стрельниковим: що сказала акторка

Артистка поділилася, що співпраця з колегою стала для неї справжнім професійним відкриттям. Вона зізналася, що отримала неймовірний досвід, працюючи разом з таким талановитим партнером, як Сергій Стрельников.

Я йому вдячна, тому що це неймовірний досвід. З ним дуже комфортно працювати не тільки, як з актором, але і як з постановником трюків. Тому що він знає мене і мої можливості. Він розраховує на мене, як на професіонала і ставить трюки, не жаліючи мене. Це крутий досвід,

– поділилася акторка.

Хижняк поділилася, що їй вдалося виконати трюки в серіалі завдяки її фізичній підготовці та досвіду. Вона перевтілилася в досвідчену слідчу і продемонструвала, що на знімальному майданчику готова до будь-яких викликів. Артистка зазначила, що дуже любить трюки та не боїться труднощів.

За її словами, якщо потрібно стрибати – вона буде стрибати, якщо потрібно падати – вона буде падати стільки разів, скільки потрібно. Вона вважає, що це частина роботи та ставиться до свого тіла як до інструменту.

Вона також згадала, що в одній сцені їй довелося падати 15 разів на коліна, що призвело до великого синяка. Проте, за її словами, важливо приносити задоволення глядачам, а все, що відбувається за кадром, повинно залишатися за кадром.

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