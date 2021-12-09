Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская также призналась о собственных комплексах, от которых ей удалось избавиться. И оказалось, что Олеся долго боролась с застенчивостью относительно собственного тела.

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Актриса участвовала в молодежном сериале "Первые ласточки", но среди последних проектов – это роль кухарки Павлины из "Крепостной". Интересно, что Жураковская признала: имеет очень много общего со своей героиней: особенно это "импульсивность, эмоциональность, любовь к людям, принятие".

Звезда сериала "Крепостная" призналась, что "больше зарабатывает в кино, чем в театре", ведь самый большой гонорар, который Олеся получает за один съемочный день, составляет 2,5 тысячи долларов.

Также артистка отметила, что никогда бы не приняла участие в съемках фильма или сериала, который прославляет Россию.

Интересно, что среди украинских актрис Украины Жураковская выделила свою тройку лучших: Наталью Сумскую, Анастасию Пустовит и Марину Климову.



Олеся Жураківська та її "зірка" / Фото з інстаграму Олесі

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