Звезда сериала "Крепостная" рассекретила размер гонорара за свою роль

В интервью с Александрой Кучеренко звезда сериала "Крепостная" Олеся Жураковская рассказала о размере своего гонорара и открыла некоторые личные секреты. Самые интересные факты об актрисе – подробнее в материале Кино 24.

Украинская актриса театра и кино Олеся Жураковская также призналась о собственных комплексах, от которых ей удалось избавиться. И оказалось, что Олеся долго боролась с застенчивостью относительно собственного тела.

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Актриса участвовала в молодежном сериале "Первые ласточки", но среди последних проектов – это роль кухарки Павлины из "Крепостной". Интересно, что Жураковская признала: имеет очень много общего со своей героиней: особенно это "импульсивность, эмоциональность, любовь к людям, принятие".

Звезда сериала "Крепостная" призналась, что "больше зарабатывает в кино, чем в театре", ведь самый большой гонорар, который Олеся получает за один съемочный день, составляет 2,5 тысячи долларов.

Также артистка отметила, что никогда бы не приняла участие в съемках фильма или сериала, который прославляет Россию.

Интересно, что среди украинских актрис Украины Жураковская выделила свою тройку лучших: Наталью Сумскую, Анастасию Пустовит и Марину Климову.



Олеся Жураківська та її "зірка" / Фото з інстаграму Олесі

Что известно о 4 сезоне "Крепостной"

Недавно Тарас Цимбалюк признался, что сейчас происходит активный процесс съемок следующего сезона сериала. А также телеканал СТБ анонсировал 4 сезон костюмированной драмы "Крепостная" как последний. О сюжете известно немного: лишь, что Екатерина Вербицкая уже не будет главной героиней. Пока что премьера сериала запланирована на осень 2022 года. Все детали 3 сезона вы можете прочитать в Недавно Тарас Цимбалюк признался, что сейчас происходит активный процесс съемок следующего сезона сериала. А также телеканал СТБ анонсировал 4 сезон костюмированной драмы "Крепостная" как последний. О сюжете известно немного: лишь, что Екатерина Вербицкая уже не будет главной героиней. Пока что премьера сериала запланирована на осень 2022 года. Все детали 3 сезона вы можете прочитать в материалах Кино 24.