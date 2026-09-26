Как сообщает 24 Канал, актриса сериала "Нового канала" "Любовь, какая она есть" Лера Фокина убедилась в этом на собственном опыте, ведь ее голосом говорят герои важных документальных фильмов и образовательных проектов. Специально к Европейскому дню языков, который страны ЕС отмечают ежегодно 26 сентября, Лера Фокина поделилась эффективными лайфхаками о том, как говорить на одном уровне с носителями языка.

На английском языке я чаще всего получаю заказы на озвучивание документальных фильмов. Например, я озвучивала видео для United24 о похищении детей Марией Львовой-Беловой – российской пропагандисткой, которая депортирует малолетних из Мариуполя и других городов. Большинство документальных фильмов снимаются в Украине, но затем отправляются на международные фестивали. Поэтому их дублируют на английский, чтобы иностранный зритель мог полностью погрузиться в историю, а не отвлекаться на чтение субтитров, – рассказала звезда сериала "Нового канала" "Любовь, какая она есть" Лера Фокина.



Лера Фокина / Фото "Новый канал"



Помимо фестивального кино и масштабных социальных инициатив, голос актрисы можно услышать и в популярных государственных цифровых проектах, хотя у самой Леры есть еще одна большая творческая мечта.

Я озвучивала на английском языке учебный курс для "Дії.Освіта". Кроме того, работаю с анимационными роликами – это социальные истории в формате мультфильмов, где я озвучиваю всех персонажей, – поделилась актриса. – Конечно, когда-нибудь мечтаю поработать над мюзиклом на английском, чтобы я могла еще и петь. Также озвучивала несколько реклам на украинском языке, однако наибольший спрос именно на английский. Просто потому, что английский язык с хорошим произношением на высоком уровне очень ценится, соответственно запросов на него больше.

Специально для тех, кто никак не может преодолеть языковой барьер, звезда "Нового канала" подготовила уникальный и несколько забавный лайфхак, который в свое время помог ей самой заговорить свободно.

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Честно говоря – волшебной таблетки нет. Это годы практики. У меня была очень сильная учительница в школе: мы каждый день учили по 50 новых слов, сдавали их, учили большие тексты наизусть, прорабатывали много тем. Потом я начала смотреть фильмы и сериалы, но важно понимать: просто смотреть – недостаточно. Самое главное – это говорить, – советует Лера. – Я, например, выходила гулять на улицу, надевала наушники, чтобы люди не думали, что я сумасшедшая, и разговаривала сама с собой, как будто говорю по телефону. Выбирала тему – скажем, дружбу – и просто ходила и говорила о ней по-английски. Если не знала какого-то слова – сразу искала и вставляла его в диалог. Ведь даже с хорошей теоретической базой без практики далеко не уйдешь. А над произношением я работала с американским носителем языка – он помог мне отработать фонетику и все нюансы звучания.

Кстати, украинские актеры рассказали, что они делают в первый день победы.