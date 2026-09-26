Як повідомляє 24 Канал, акторка серіалу Нового каналу "Любов, як вона є" Лєра Фокіна переконалася в цьому на власному досвіді, адже її голосом розмовляють герої важливих документальних стрічок та освітніх проектів. Спеціально до Європейського дня мов, який країни ЄС відзначають щороку 26 вересня, Лєра Фокіна дала дієві лайфхаки, як зазвучати на рівні з носіями мови.

Англійською я найчастіше отримую замовлення на озвучування документальних фільмів. Наприклад, я озвучувала відео для United24 про викрадення дітей Марією Львовою-Бєловою – російською пропагандисткою, яка депортує малечу з Маріуполя та інших міст. Більшість документальних фільмів знімаються в Україні, але потім їдуть на міжнародні фестивалі. Тому їх дублюють англійською, щоб іноземний глядач міг повністю зануритися в історію, а не відволікатися на читання субтитрів, – розповіла зірка серіалу Нового каналу "Любов, як вона є" Лєра Фокіна.



Лєра Фокіна / Фото Новий канал



Окрім фестивального кіно та масштабних соціальних ініціатив, голос акторки можна почути і в популярних державних цифрових проектах, хоча сама Лєра має ще одну велику творчу мрію.

Я дублювала англійською мовою навчальний курс для Дії.Освіта. Окрім цього, працюю з анімаційними роликами – це соціальні історії у форматі мультфільмів, де я озвучую всіх персонажів, – поділилася акторка. – Звісно, колись мрію попрацювати над мюзиклом англійською, щоб я могла ще й співати. Також озвучувала кілька реклам українською мовою, проте найбільший попит саме на англійську. Просто тому, що англійська мова з хорошою вимовою на високому рівні дуже цінується, відповідно запитів на неї більше.

Спеціально для тих, хто ніяк не може подолати мовний бар'єр, зірка Нового каналу підготувала унікальний та дещо кумедний лайфхак, який свого часу допоміг їй самій заговорити вільно.

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Чесно – чарівної пігулки немає. Це роки практики. У мене була дуже сильна викладачка в школі: ми щодня вчили по 50 нових слів, здавали їх, вчили великі тексти напам’ять, опрацьовували багато тем. Потім я почала дивитися фільми та серіали, але важливо розуміти: просто дивитися – недостатньо. Найголовніше – це говорити, – радить Лєра. – Я, наприклад, виходила гуляти на вулицю, одягала навушники, щоб люди не думали, що я божевільна, і розмовляла сама з собою, ніби говорю по телефону. Обирала тему – скажімо, дружбу і просто ходила та говорила про неї англійською. Якщо не знала якогось слова – одразу шукала і вставляла його в діалог. Бо навіть із хорошою теоретичною базою без практики далеко не підеш. А над вимовою я працювала з американським нейтів-спікером – він допоміг мені відпрацювати фонетику і всі нюанси звучання.

До слова, українські актори розповіли, що вони роблять у перший день перемоги.



