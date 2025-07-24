Российский актер заключил контракт и отправился в зону боевых действий еще осенью 2024 года. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Кино 24.
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Вместе с Сергеем Базановым еще трое соучастников по уголовному делу стали оккупантами и подписали военные контракты. По словам пропагандистов, сейчас они воюют против украинцев.
В чем обвинялся Базанов?
Актер, сыгравший в "Слове пацана" одного из бандитов, соответствует своему образу и в реальной жизни. Сергея Базанова обвинили в убийстве бизнесмена, что произошло в Москве в 2011 году. Следствие сообщило, что на предпринимателя совершила нападение группа лиц. Одним из организаторов мог быть Базанов.
По материалам дела, бизнесмена застрелили из пистолета и украли у него сумку с 900 тысячами долларов и скрылись.
В 2023 году Базанова арестовали и предъявили обвинение. Согласно ему актер мог максимально получить срок на пожизненное лишение свободы. Очевидно, актер подписал контракт с российским Минобороны, чтобы избежать подобного наказания и "отбелить" свою репутацию.
Чем опасен сериал "Слово пацана"?
- Российский сериал "Слово пацана" романтизированно рассказывает о бандитских группировках в 80-х в Казани с соответствующей советской "эстетикой", песнями и цитатами. Он неожиданно стал популярным и в Украине в 2023 году, в частности среди подростков.
- Даже некоторые из "украинских" блогеров признавались, что смотрят этот сериал, чем популяризировали его в сети.
- На самом деле "Слово пацана" – это сгусток российской пропаганды и пренебрежение к моральным принципам, что нес большую угрозу для украинских подростков. Даже большая война не остановила многих от просмотра пропагандистского контента.