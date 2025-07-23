Не обошлось также без противоречивых кандидатов. Больше узнаете на Кино 24 со ссылкой на издание Variety.

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Программа Венецианского кинофестиваля-2025

В программу Венецианского кинофестиваля-2025 вошли такие кинопроекты:

"Благодать" (La Grazia) – Паоло Соррентино;

"Волшебник Кремля" (The Wizard of the Kremlin) – Оливье Ассаяс;

"Джей Келли" (Jay Kelly) – Ноа Баумбах;

The Voice of Hind Rajab – Каутер Бен Гения;

"Дом динамита" (A House of Dynamite) – Кэтрин Бигелоу;

Ri Gua Zhong Tian – Цай Шанцзюнь;

"Франкенштейн" (Frankenstein) – Гильермо дель Торо;

"Элиса" (Elisa) Леонардо ди Костанцо;

À Pied d'Oeuvre – Валери Донзелли;

Silent Friend – Ильдико Эньеди;

"Завещание Энн Ли" (The Testament of Ann Lee) – Мона Фастволд;

"Отец Мать Сестра Брат" (Father Mother Sister Brother) – Джим Джармуш;

"Бугония" (Bugonia) – Йоргос Лантимос;

Duse – Пьетро Марчелло;

Un Film Fatto Per Bene – Франко Мареско;

Orphan – Ласло Немеш;

"Посторонний" (L'Étranger) – Франсуа Озон;

Eojjeol Suga Eopda – Пак Чхан Ук;

Sotto Le Nuvole – Джанфранко Рози;

"Несокрушимый" (The Smashing Machine) – Бенни Сафди;

Nühai – Шу Ци.

Полную программу 82-го сезона смотрите по ссылке.

Какие противоречивые ленты есть в программе Венецианского кинофестиваля?

Что важно, за "Золотого льва" также будут бороться такие скандальные ленты, как "Волшебник Кремля" о диктаторе Путине. Хотя пока подробности сюжета этой ленты не разглашаются, и до сих пор непонятно, будет ли оправдывать проект Путина, или осуждать его действия, само присутствие фильма "Волшебник Кремля" уже возмущает всех сознательных украинцев и тех, кто следит за событиями Венецианского кинофестиваля.

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Кроме того, в программе есть фильм режиссера из страны-агрессора Александра Сокурова, а также киноработа "неоднозначного" украинца Александра Роднянского, который поддерживает язык врага и почему-то не видит в нем никакой угрозы.