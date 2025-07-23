Не обошлось также без противоречивых кандидатов. Больше узнаете на Кино 24 со ссылкой на издание Variety.
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Программа Венецианского кинофестиваля-2025
В программу Венецианского кинофестиваля-2025 вошли такие кинопроекты:
- "Благодать" (La Grazia) – Паоло Соррентино;
- "Волшебник Кремля" (The Wizard of the Kremlin) – Оливье Ассаяс;
- "Джей Келли" (Jay Kelly) – Ноа Баумбах;
- The Voice of Hind Rajab – Каутер Бен Гения;
- "Дом динамита" (A House of Dynamite) – Кэтрин Бигелоу;
- Ri Gua Zhong Tian – Цай Шанцзюнь;
- "Франкенштейн" (Frankenstein) – Гильермо дель Торо;
- "Элиса" (Elisa) Леонардо ди Костанцо;
- À Pied d'Oeuvre – Валери Донзелли;
- Silent Friend – Ильдико Эньеди;
- "Завещание Энн Ли" (The Testament of Ann Lee) – Мона Фастволд;
- "Отец Мать Сестра Брат" (Father Mother Sister Brother) – Джим Джармуш;
- "Бугония" (Bugonia) – Йоргос Лантимос;
- Duse – Пьетро Марчелло;
- Un Film Fatto Per Bene – Франко Мареско;
- Orphan – Ласло Немеш;
- "Посторонний" (L'Étranger) – Франсуа Озон;
- Eojjeol Suga Eopda – Пак Чхан Ук;
- Sotto Le Nuvole – Джанфранко Рози;
- "Несокрушимый" (The Smashing Machine) – Бенни Сафди;
- Nühai – Шу Ци.
Полную программу 82-го сезона смотрите по ссылке.
Какие противоречивые ленты есть в программе Венецианского кинофестиваля?
Что важно, за "Золотого льва" также будут бороться такие скандальные ленты, как "Волшебник Кремля" о диктаторе Путине. Хотя пока подробности сюжета этой ленты не разглашаются, и до сих пор непонятно, будет ли оправдывать проект Путина, или осуждать его действия, само присутствие фильма "Волшебник Кремля" уже возмущает всех сознательных украинцев и тех, кто следит за событиями Венецианского кинофестиваля.
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Кроме того, в программе есть фильм режиссера из страны-агрессора Александра Сокурова, а также киноработа "неоднозначного" украинца Александра Роднянского, который поддерживает язык врага и почему-то не видит в нем никакой угрозы.