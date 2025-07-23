Не обійшлось також без суперечливих кандидатів. Більше дізнаєтесь на Кіно 24 з посиланням на видання Variety.
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Програма Венеційського кінофестивалю-2025
До програми Венеційського кінофестивалю-2025 увійшли такі кінопроєкти:
- "Благодать" (La Grazia) – Паоло Соррентіно;
- "Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin) – Олів'є Ассаяс;
- "Джей Келлі" (Jay Kelly) – Ноа Баумбах;
- The Voice of Hind Rajab – Каутер Бен Генія;
- "Дім динаміту" (A House of Dynamite) – Кетрін Бігелоу;
- Ri Gua Zhong Tian – Цай Шанцзюнь;
- "Франкенштейн" (Frankenstein) – Ґільєрмо дель Торо;
- "Еліса" (Elisa) Леонардо ді Костанцо;
- À Pied d’Oeuvre – Валері Донзеллі;
- Silent Friend – Ільдіко Еньєді;
- "Заповіт Енн Лі" (The Testament of Ann Lee) – Мона Фастволд;
- "Батько Мати Сестра Брат" (Father Mother Sister Brother) – Джим Джармуш;
- "Бугонія" (Bugonia) – Йоргос Лантімос;
- Duse – П'єтро Марчелло;
- Un Film Fatto Per Bene – Франко Мареско;
- Orphan – Ласло Немеш;
- "Сторонній" (L’Étranger) – Франсуа Озон;
- Eojjeol Suga Eopda – Пак Чхан Ук;
- Sotto Le Nuvole – Джанфранко Розі;
- "Незламний" (The Smashing Machine) – Бенні Сафді;
- Nühai – Шу Ці.
Повну програму 82-го сезону дивіться за посиланням.
Які суперечливі стрічки є у програмі Венеційського кінофестивалю?
Що важливо, за "Золотого лева" також боротимуться такі скандальні стрічки, як "Чарівник Кремля" про диктатора Путіна. Хоча наразі подробиці сюжету цієї стрічки не розголошуються, і досі незрозуміло, чи виправдовуватиме проєкт Путіна, чи засуджуватиме його дії, сама присутність фільму "Чарівник Кремля" вже обурює всіх свідомих українців і тих, хто стежить за подіями Венеційського кінофестивалю.
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Окрім того, у програмі є фільм режисера з країни-агресора Олександра Сокурова, а також кіноробота "неоднозначного" українця Олександра Роднянського, який підтримує мову ворога і чомусь не бачить у ній жодної загрози.