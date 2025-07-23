Не обійшлось також без суперечливих кандидатів. Більше дізнаєтесь на Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Програма Венеційського кінофестивалю-2025

До програми Венеційського кінофестивалю-2025 увійшли такі кінопроєкти:

"Благодать" (La Grazia) – Паоло Соррентіно;

"Чарівник Кремля" (The Wizard of the Kremlin) – Олів'є Ассаяс;

"Джей Келлі" (Jay Kelly) – Ноа Баумбах;

The Voice of Hind Rajab – Каутер Бен Генія;

"Дім динаміту" (A House of Dynamite) – Кетрін Бігелоу;

Ri Gua Zhong Tian – Цай Шанцзюнь;

"Франкенштейн" (Frankenstein) – Ґільєрмо дель Торо;

"Еліса" (Elisa) Леонардо ді Костанцо;

À Pied d’Oeuvre – Валері Донзеллі;

Silent Friend – Ільдіко Еньєді;

"Заповіт Енн Лі" (The Testament of Ann Lee) – Мона Фастволд;

"Батько Мати Сестра Брат" (Father Mother Sister Brother) – Джим Джармуш;

"Бугонія" (Bugonia) – Йоргос Лантімос;

Duse – П'єтро Марчелло;

Un Film Fatto Per Bene – Франко Мареско;

Orphan – Ласло Немеш;

"Сторонній" (L’Étranger) – Франсуа Озон;

Eojjeol Suga Eopda – Пак Чхан Ук;

Sotto Le Nuvole – Джанфранко Розі;

"Незламний" (The Smashing Machine) – Бенні Сафді;

Nühai – Шу Ці.

Повну програму 82-го сезону дивіться за посиланням.

Які суперечливі стрічки є у програмі Венеційського кінофестивалю?

Що важливо, за "Золотого лева" також боротимуться такі скандальні стрічки, як "Чарівник Кремля" про диктатора Путіна. Хоча наразі подробиці сюжету цієї стрічки не розголошуються, і досі незрозуміло, чи виправдовуватиме проєкт Путіна, чи засуджуватиме його дії, сама присутність фільму "Чарівник Кремля" вже обурює всіх свідомих українців і тих, хто стежить за подіями Венеційського кінофестивалю.

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Окрім того, у програмі є фільм режисера з країни-агресора Олександра Сокурова, а також кіноробота "неоднозначного" українця Олександра Роднянського, який підтримує мову ворога і чомусь не бачить у ній жодної загрози.