Актер скандального сериала "Слово пацана" стал оккупантом после обвинения в убийстве

Сергей Базанов, сыгравший в сериале "Слово пацана" подписал контракт с Министерством обороны России и официально стал оккупантом. Он отправился на войну против Украины, чтобы "отбелить" репутацию после обвинения в убийстве.

Российский актер заключил контракт и отправился в зону боевых действий еще осенью 2024 года. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Кино 24.

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Вместе с Сергеем Базановым еще трое соучастников по уголовному делу стали оккупантами и подписали военные контракты. По словам пропагандистов, сейчас они воюют против украинцев.

В чем обвинялся Базанов?

Актер, сыгравший в "Слове пацана" одного из бандитов, соответствует своему образу и в реальной жизни. Сергея Базанова обвинили в убийстве бизнесмена, что произошло в Москве в 2011 году. Следствие сообщило, что на предпринимателя совершила нападение группа лиц. Одним из организаторов мог быть Базанов.

По материалам дела, бизнесмена застрелили из пистолета и украли у него сумку с 900 тысячами долларов и скрылись.

В 2023 году Базанова арестовали и предъявили обвинение. Согласно ему актер мог максимально получить срок на пожизненное лишение свободы. Очевидно, актер подписал контракт с российским Минобороны, чтобы избежать подобного наказания и "отбелить" свою репутацию.

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