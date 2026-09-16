Сулейман из "Великолепного века" попал в немилость в России: что сделал Халит Эргенч

Казалось бы, султан Сулейман уже видел в жизни все: дворцовые интриги, войны, Гюррем и несколько сезонов семейных драм. Но в 2026 году к этому списку добавился еще и молодежный фестиваль в Екатеринбурге. Не самый удачный штрих в биографии.

Как сообщает thebridgeua, Халит Эргенч, которого миллионы зрителей знают по роли султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", 13 сентября прибыл в Россию и стал одним из иностранных гостей молодежного фестиваля. По словам актера, это был его первый визит в страну.

Халит Эргенч высоко оценил фестиваль и Россию

На церемонии открытия актер выступил перед участниками и положительно отозвался об атмосфере мероприятия.

Очень приятно быть здесь, на этом молодежном фестивале, а царящая здесь энергия просто поражает, – сказал Эргенч.

Более того, в разговоре с журналистами он не исключил возможности участия в российских проектах в будущем.

Наибольшее внимание украинцев привлек вовсе не разговор о кино. Журналисты заговорили с актером о еде, и тут актер заговорил о борще. Эргенч рассказал, что это блюдо готовят и в Турции.

"Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это замечательный суп. Я – поклонник супов", – заявил актер.

К слову, в Турции у Эргенча в последнее время были и проблемы с законом. В мае 2025 года суд приговорил актера к 1 году 10 месяцам и 15 дням лишения свободы по делу о якобы ложных показаниях, связанных с расследованием протестов в парке Гези. В то же время оглашение приговора отложили, поэтому наказание не исполняется при условии, что актер не совершит нового правонарушения; сам Эргенч вину отрицал и заявлял о намерении обжаловать решение.

Но это не единственная звезда, которая оказалась в центре скандала из-за россиян. Сальма Хайек также подверглась шквалу критики.