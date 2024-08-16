Бурак Озчивит планирует принять участие в съемках российского фильма. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает Кино 24.
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Россияне утверждают, что турецкий актер уже согласился на роль в ленте. Он будет сниматься в компании актера Рузиля Минекаева, известного из-за участия в пропагандистском сериале "Слово пацана".
Сцены с Бураком Озчивитом будут снимать в Татарстане, городе Альметьевск. Для него уже забронировали номер в одном из казанских отелей.
Поговаривают, что за один съемочный день Бурак Озчивит будет получать от 1,5 до 3 миллионов рублей (16 - 30 тысяч долларов). Очевидно, что турецкому актеру значительно важнее деньги, чем собственная репутация.
Чем известен Бурак Озчивит
- Наибольшую известность турецкий актер получил после роли Малкочоглу Бали-бея в сериале "Великолепный век. Роксолана". Также имел роли в турецких проектах "Королек – птичка певчая", "Черная любовь" и "Основание: Осман".
- В 2014 году Бурак Озчивит давал интервью Екатерине Осадчей, говорил о любви к Киеву и сказал несколько слов на украинском.
- Уже в 2024 году он приезжал в Москву, чтобы встретиться с российскими фанами, а впоследствии выразил желание работать в России. Бурак Озчивит закрыл глаза на жестокую войну и совершенно не переживает, что будет работать с оккупантами.